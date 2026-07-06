كابتن الحسين إربد يودع النادي بكلمات مؤثرة

خبرني - ودّع قائد نادي الحسين إربد سعد الروسان، جماهير النادي وزملاءه برسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية، معلنًا نهاية رحلته مع الفريق بعد خمسة مواسم حافلة بالإنجازات والذكريات.

وقال الروسان: "أتت اللحظة التي لم أكن حتى أتخيلها، لحظة أودع فيها بيتي الثاني نادي الحسين إربد"، مؤكدًا أن السنوات التي قضاها مع النادي كانت من أجمل أيام حياته.

وأضاف أن ارتداء شارة قيادة هذا الصرح الكبير كان شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أن الفريق توج خلال فترة وجوده بست بطولات، قبل أن يبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الرياضية.

وقدم الروسان شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد، والجهازين الفني والإداري والطبي، ومسؤولي اللوازم، إضافة إلى زملائه اللاعبين الذين وصفهم بالإخوة والسند.

كما وجه رسالة خاصة إلى جماهير الحسين إربد، مؤكدًا أنهم كانوا الدافع الحقيقي له في كل لحظة ومباراة، وأنه سيبقى معتزًا بالفترة التي دافع خلالها عن شعار النادي.

وأكد الروسان أنه تعلم في نادي الحسين معنى الرجولة والانتماء والبطولة، مشددًا على أنه سيحمل اسم النادي معه بكل فخر خلال رحلة الاحتراف المقبلة.

وختم رسالته بالقول: "شكرًا على كل شيء.. إلى اللقاء وليس وداعًا".