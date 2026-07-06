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مهند سمرين يودّع جماهير الوحدات برسالة مؤثرة

  • 06 تموز 2026
  • 23:30
مهند سمرين يودّع جماهير الوحدات برسالة مؤثرة

خبرني - نشر لاعب نادي الوحدات الأردني مهند سمرين رسالة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وجّه فيها كلمات شكر وامتنان إلى جماهير النادي، عقب فترة حملت العديد من المواقف والذكريات خلال مسيرته مع الفريق.

وقال سمرين في رسالته: “إلى جماهير نادي الوحدات الغالية على قلبي، أتقدم بالشكر من القلب لكل شخص دعمني ووقف إلى جانبي ووثق بي منذ لحظة إصابتي وحتى آخر يوم في عقدي مع النادي”.

وأضاف أن الفترة التي قضاها مع الوحدات كانت مليئة بالمواقف والذكريات التي ستبقى راسخة في ذاكرته، مؤكدًا أن النادي وجماهيره سيظلون جزءًا عزيزًا من مسيرته الرياضية.

واختتم سمرين رسالته بالقول: “لا أقول وداعًا… بل أقول إلى اللقاء”.

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