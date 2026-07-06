إيلون ماسك في ورطة جديدة.. القضاء الأمريكي يرفض إسقاط حكم قضية تويتر

خبرني - رفض قاض اتحادي الإثنين طلب إيلون ماسك إلغاء حكم هيئة محلفين قضى بأن أغنى رجل في العالم خدع مستثمري تويتر من خلال محاولته خفض سعر سهم الشركة بعد موافقته على صفقة استحواذ قيمتها 44 مليار دولار.

غير أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز براير في سان فرانسيسكو برأ ماسك من المسؤولية عن إحدى تغريداته محل النزاع. وكتب براير "حتى لو غير المتحدث رأيه أو شعر بندم مؤقت بشأن صفقة ما، فإن هذه المخاوف لا تبرر الكذب على المستثمرين".

وفقا لرويترز، كان محامي المستثمرين قدر، عقب صدور الحكم في 20 مارس/آذار، أن إجمالي الأضرار قد يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار. ولم يرد محامو ماسك بعد على طلبات التعليق. ولم يرد محامو المستثمرين حتى الآن على طلبات مماثلة.

وغير ماسك اسم تويتر إلى إكس، وأصبحت الآن جزءا من شركته الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة له سبيس إكس. ويواجه ماسك أيضا دعوى قضائية في مانهاتن تتهمه بالاحتيال على مستثمري تويتر بتأخره في الإفصاح عن استثماره الأولي، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار زهيدة وتسبب في بيعها لاحقا بأسعار منخفضة.

أدانت هيئة المحلفين ماسك بتهمة التلاعب بتغريدتين نشرهما في 13 و17 مايو/ أيار 2022، تساءل فيهما عما إذا كان تويتر يعاني من انتشار الحسابات الوهمية والبريد العشوائي.

وجاء في تغريدة 13 مايو/ أيار أن عملية الشراء "معلقة" بانتظار تفاصيل عما إذا كانت نسبة الحسابات الوهمية والبريد العشوائي تمثل أقل من 5% من المستخدمين، بينما ذكرت تغريدة 17 مايو/ أيار أن عملية الشراء "يجب ألا تمضي قدما" إلى أن يثبت رئيس تويتر التنفيذي أن النسبة أقل من 5%.

وقال المستثمرون إن ماسك فعل ذلك لإجبار تويتر على إعادة التفاوض على عرضه، أو السماح له بالتراجع عنه. وقالوا أيضا إن التغريدة الأولى تسببت في انخفاض سعر سهم تويتر 18% خلال يومي تداول، مما أدى إلى خسائر عند بيع أسهمهم بأسعار منخفضة.

وجد بريير "أدلة جوهرية على الزيف" في تغريدة 13 مايو/ أيار، وقال إن "بإمكان هيئة المحلفين أن تستنتج أن لدى ماسك دافعا للانسحاب من الصفقة القائمة، واستخدم الحسابات الوهمية والبريد العشوائي ذريعة لذلك".

ووافق القاضي ماسك على أن عدم وجود رد فعل في السوق على تغريدة 17 مايو/ أيار يعني أنها لم تتسبب في خسارة المستثمرين أموالهم.