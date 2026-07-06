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السعودي بينها.. أكثر الدوريات إسهاما في أهداف كأس العالم 2026

  • 06 تموز 2026
  • 21:56
السعودي بينها أكثر الدوريات إسهاما في أهداف كأس العالم 2026

خبرني - فرض الدوري الإنجليزي هيمنته على بطولة كأس العالم 2026 بأعلى حصيلة تهديفية.

وأكدت أرقام موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات تفوق الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" على بقية الدوريات العالمية من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبوه في النسخة الحالية للمونديال.

وتصدر البريميرليغ القائمة برصيد 62 هدفًا، في مؤشر يعكس جودة المنافسة وقوة اللاعبين النشطين في أنديته.

وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 34 هدفًا، يليه الدوري الألماني بـ29 هدفًا.

واحتل الدوري الفرنسي المركز الرابع بـ20 هدفًا، بينما احتل الدوري الإيطالي المركز الخامس برصيد 16 هدفًا.

وشهدت القائمة حضورًا لافتًا لدوريات خارج القارة الأوروبية، إذ سجل لاعبو الدوري الأمريكي 10 أهداف، مقابل 8 أهداف للاعبي الدوري السعودي للمحترفين، فيما أحرز لاعبو الدوري التركي 7 أهداف، والدوري الاسكتلندي 6 أهداف، والدوري الهولندي 5 أهداف.

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