سلاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها برسالة مؤثرة وصور عائلية نادرة

خبرني - استذكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدتها الكاتبة والأديبة الراحلة ابتسام أديب، عبر رسالة نشرتها على "إنستغرام" أرفقتها بصور عائلية نادرة، لتتلقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها وزملائها.

وشاركت سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" خمس صور عائلية قديمة، نشرت بعضها للمرة الأولى، إحياءً لذكرى والدتها الراحلة الكاتبة والأديبة ابتسام أديب.

وضمت الصور لقطات توثق مراحل مختلفة من حياة والدتها، من بينها صورة بالأبيض والأسود تعود إلى طفولتها أثناء تصفحها إحدى المجلات، وأخرى التقطت لها على شرفة منزل ريفي، إلى جانب صور عائلية وشخصية تعكس جوانب متنوعة من حياتها، وتبرز حضورها الثقافي وإطلالتها الراقية.

رسالة حملت مشاعر الشوق

وأرفقت سلاف فواخرجي الصور برسالة عبرت فيها عن مشاعرها تجاه والدتها، وكتبت: "ذكرى الرحيل ليست يوماً ولا رقماً ولا تاريخاً، بل عمر يُعاش في كل لحظة تمر ولا تنقضي. ليست ألماً، بل شوقاً، والشوق أقسى وأشد. فقدان يعزيه الشكر، أما الشكر فأزيد وأحدث. وأما الرضا فهو تعويذتي وكل ما أملك. أحبك يا جميلتي، ومعلمتي، يا كل كلي".

تفاعل واسع مع المنشور

وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعي الفنانة السورية وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين قدموا كلمات المواساة، ودعوا بالرحمة والمغفرة للكاتبة الراحلة ابتسام أديب، كما أشادوا بحرص سلاف فواخرجي على إحياء ذكرى والديها والتعبير عن تقديرها لهما في مختلف المناسبات.