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تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2026

  • 06 تموز 2026
  • 21:33
تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2026

خبرني - أعلن منتخبا إسبانيا والبرتغال تشكيلتهما للمباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الإسباني بنظيره البرتغالي في مواجهة قوية مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في قارة أمريكا الشمالية.

وكان منتخب إسبانيا فاز على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32 لكأس العالم، بينما فازت البرتغال على كرواتيا 2-1.

تشكيل إسبانيا ضد البرتغال
في حراسة المرمى: أوناي سيمون.
الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيميريك لابورت - مارك كوكوريلا.
الوسط: رودري - بيدري - داني أولمو.
الهجوم: أليكس باينا - ميكيل أويارزابال - لامين يامال.

تشكيل البرتغال ضد إسبانيا
في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.
الدفاع: نونو مينديز - روبن دياز - ريناتو فيغا - جواو كانسيلو.
الوسط: فيتينيا - برونو فيرنانديز - جواو نيفيز.
الهجوم: رافائيل لياو - بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو.

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