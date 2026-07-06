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رسمياً.. الفيصلي يستعيد وسيم ريالات بعقد جديد استعداداً للموسم المقبل

  • 06 تموز 2026
  • 21:19
رسمياً الفيصلي يستعيد وسيم ريالات بعقد جديد استعداداً للموسم المقبل

خبرني - أعلن النادي الفيصلي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تعاقده مع لاعب الوسط وسيم ريالات، ليعود إلى صفوف "الزعيم" استعداداً للموسم الكروي الجديد، بعد انتهاء تجربته مع نادي الحسين إربد.

وتأتي عودة ريالات إلى الفيصلي بعد فترة قضاها مع الحسين إربد، الذي ساهم معه في تحقيق عدد من الإنجازات المحلية، قبل أن يقرر خوض محطة جديدة بالعودة إلى النادي الذي سبق وأن ارتبط اسمه بالانتقال إليه في وقت سابق.

ويُعد ريالات من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأردنية، إذ يمتاز بقدراته الفنية وتحركاته في وسط الملعب، إلى جانب خبرته مع المنتخبات الوطنية، ما يجعله إضافة مهمة لتشكيلة الفيصلي في الموسم المقبل.

وتواصل إدارة الفيصلي تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعيها للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والاستحقاقات المقبلة، حيث حظيت صفقة عودة ريالات بترحيب واسع من جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان الرسمي عنها.
 

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