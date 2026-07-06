عبدالمنعم رياض يكشف موقفًا طريفًا مع نور الشريف في «الدالي»

خبرني - استعاد الفنان عبدالمنعم رياض واحدة من أبرز ذكرياته في بداياته الفنية، كاشفًا عن موقف جمعه بالفنان الراحل نور الشريف خلال اختبارات أداء مسلسل «الدالي».

وأكد في تصريحات صحفية أنه فوجئ بوقوف النجم الكبير أمامه بعدما غلبه النوم داخل قاعة الكاستينج.

وخلال ظهوره في بودكاست «شقة التعاون» مع الفنان حسام داغر، أوضح عبدالمنعم رياض أن نور الشريف كان يشرف بنفسه على اختبارات اختيار الممثلين لمسلسل «الدالي»، وكان يحرص على مشاهدة المواهب الجديدة وعدم الاكتفاء بالأسماء المعروفة.

وأضاف أنه حضر الكاستينج برفقة زميلته شريهان شرابي وصديقه أحمد حسين، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمشاركة في الاختبارات تراوح بين 300 و400 شخص، وسط ازدحام كبير داخل مسرح قصر النيل.

غلبه النوم داخل القاعة

روى عبدالمنعم رياض أن الأجواء داخل المسرح كانت شديدة الحرارة، بينما كان المتقدمون يجلسون في انتظار دورهم، في حين جلس نور الشريف وأعضاء لجنة الاختيار أعلى خشبة المسرح، بينما كان أحد أفراد فريق العمل يمر على المشاركين بكاميرا لتسجيل بياناتهم.

وأشار إلى أن الإرهاق والحرارة الشديدة تسببا في غفوته داخل القاعة، رغم أنه لا يعتاد النوم في الأماكن العامة، قبل أن يستيقظ على صوت الفنان نور الشريف الذي كان يقف أمامه، معتذرًا له بابتسامة عن إيقاظه، وسأله إن كان يرغب في العودة للمشاركة مرة أخرى.

وأوضح الفنان أنه عرّف نفسه قائلًا: «عبدالمنعم رياض»، ليتفاعل نور الشريف مع الاسم بابتسامة، ثم سأله ما إذا كان يعرف الفريق عبدالمنعم رياض، وعندما أجابه بالإيجاب، دار بينهما حديث ودي، في موقف ظل عالقًا في ذاكرته حتى اليوم.

وأكد عبدالمنعم رياض أن هذه الواقعة، رغم بساطتها، كشفت له جانبًا من شخصية نور الشريف، الذي كان يتعامل باحترام وإنسانية مع جميع المتقدمين لاختبارات الأداء، وهو ما ترك انطباعًا لا ينسى لديه رغم أنه لم تتح له فرصة العمل معه لاحقًا.