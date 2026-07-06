رونالدو ملك هدافي أوروبا في البطولات الكبرى

خبرني - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وينفرد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين الأوروبيين مساهمة بالأهداف في البطولات الكبرى، التي تشمل نهائيات كأس العالم وبطولات كأس أمم أوروبا، منذ عام 1966.

وبحسب إحصائيات "أوبتا" وصل رونالدو إلى 34 مساهمة تهديفية في البطولات الكبرى، بواقع 25 هدفا و9 تمريرات حاسمة، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه الفرنسي كيليان مبابي الذي يمتلك 26 مساهمة تهديفية (20 هدفا و6 تمريرات حاسمة).

ويأتي الإنجليزي هاري كين في المركز الثالث برصيد 25 مساهمة (21 هدفا و4 تمريرات حاسمة)، متساويا مع الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 19 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى في كأس العالم وبطولات أوروبا.

ويواصل رونالدو، الذي يخوض النسخة السادسة من كأس العالم مع منتخب البرتغال، إضافة أرقام تاريخية إلى سجله الدولي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال، كما رفع رصيده إلى 25 هدفا في البطولات الكبرى