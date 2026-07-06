مكالمة من «جيت سكي».. زوكربيرغ يكشف سر هوسه بنظارات ميتا الذكية

خبرني - مكالمة عمل من فوق دراجة مائية دون أن يلاحظ الطرف الآخر؟ هكذا يراهن مارك زوكربيرغ على النظارات الذكية، مؤكدًا أن الأجهزة القابلة للارتداء هي مستقبل التكنولوجيا.

أشار تقرير نشرته مجلة فورتشن إلى مارك زوكربيرغ وإيمانه الراسخ بأن الأجهزة القابلة للارتداء هي المستقبل. وقال التقرير إن الرجل في الواقع، مهووس بها بالفعل إلى درجة أنه يرتدي نظارات ميتا الخاصة به في كل مكان تقريبًا.

وفي مقابلة مع Complex نُشرت قبل أيام، قال زوكربيرغ: «لقد أجريت مكالمات عمل وأنا على دراجة مائية (Jet Ski). ولم يتمكن الشخص الآخر من معرفة أنني كنت عليها».

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ذلك إلى موضع الميكروفون في وسادة الأنف في نظارات ميتا، والذي يوفر صوتًا فائق الوضوح. كما أدعى أن وضوح الصوت جيد جدًا لدرجة أنه «يمكنك حرفيًا أن تكون داخل نفق رياح وسيبدو الصوت واضحًا تمامًا للشخص الموجود على الطرف الآخر». وهذا يجعل، بحسب زوكربيرغ، العمل من أي مكان أسهل بكثير. وأضاف: «لست بالضرورة تريد أن تخبر الشخص الآخر أنك على دراجة مائية».

ويُعد سابع أغنى رجل في العالم المبشر الرئيسي بالنظارات الذكية. وتبيع ميتا مجموعة كاملة من النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصنوعة بالتعاون مع Ray-Ban والشركة الأم لـ Oakley وهي EssilorLuxottica، وتتراوح من Ray-Ban Meta (Gen 2) بسعر 379 دولارًا إلى Meta Ray-Ban Display بسعر 799 دولارًا، وهي أول نظارات جاهزة للمستهلك من الشركة مزودة بشاشة مدمجة.

وقد كشف زوكربيرغ عن نظارات Ray-Ban Display خلال مؤتمر Meta Connect في شهر سبتمبر/أيلول.

ويأتي طراز Display مرفقًا مع Neural Band، وهو سوار للمعصم يقرأ الإشارات الكهربائية في الساعد، مما يسمح لمرتدي النظارة بالتنقل في شاشة العرض الأمامية باستخدام حركات دقيقة للأصابع. كما تحتوي هذه النظارات على شاشة في الجانب الأيمن يمكنها عرض الرسائل النصية، والتنبيهات، والتطبيقات، والصور، وحتى تقديم ترجمات مباشرة.

ثقة شديدة

وينبع تفاؤل زوكربيرغ بسوق الأجهزة القابلة للارتداء من رهان بسيط: وهو أن نحو ملياري شخص يرتدون بالفعل نظارات لتصحيح البصر يمثلون سوقًا جاهزة، على حد قوله. كما يشبّه زوكربيرغ ذلك بالتحول من الهواتف القابلة للطي إلى الهواتف الذكية.

وقال: «كان يبدو واضحًا تمامًا أنه خلال خمس سنوات أو نحو ذلك، ستصبح جميع الهواتف القابلة للطي هواتف ذكية، وهذا هو بالضبط شعوري تجاه النظارات اليوم».

كما يجادل بأن النظارات تتيح للناس البقاء «حاضرين مع الأشخاص من حولهم» بطريقة لا تتيحها الهواتف، مع منح مساعد الذكاء الاصطناعي القدرة على «رؤية ما تراه، وسماع ما تسمعه، والتحدث إليك طوال اليوم».

وقال زوكربيرغ إن ميتا تعمل على التكنولوجيا الأساسية منذ عام 2014، بدءًا من الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإن الشركة تخطط بالفعل لتشكيلة نظاراتها لعام 2028. ويُعد مشروع النظارات الذكية أيضًا جزءًا مما يسميه بناء «الذكاء الفائق الشخصي». وهي رؤية يقارنها برؤية مختبرات الذكاء الاصطناعي المنافسة، مجادلًا بأن مستقبلًا يعتمد فيه الجميع على «ذكاء اصطناعي واحد ضخم» سيكون «مستقبلًا سيئًا، بغض النظر عن مدى جودة الذكاء الاصطناعي».

وكان تفاؤل زوكربيرغ ثابتًا، إذ قال للمحللين العام الماضي إن الأشخاص الذين لا يمتلكون نظارات ذكاء اصطناعي قد يجدون أنفسهم يومًا ما في «وضع إدراكي غير مناسب بشكل كبير». وفي مكالمة إعلان أرباح ميتا في يناير/كانون الثاني، قال إن مبيعات النظارات تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي، ووصفها بأنها «من أسرع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نموًا في التاريخ».

هوس رغم تراجع المبيعات

لكن هوس زوكربيرغ بالنظارات الذكية ليس رخيصًا. فقد سجل قسم Reality Labs التابع لشركة ميتا، والذي يضم نشاط النظارات، خسارة بلغت 19.2 مليار دولار في عام 2025، وتتوقع الشركة أن تصل نفقاتها الرأسمالية في عام 2026 إلى ما يصل إلى 145 مليار دولار.

وجادل زوكربيرغ في وقت سابق من هذا العام قائلًا: «كانت معادلة شركتنا دائمًا هي بناء تجارب يمكن أن تصل إلى مليارات الأشخاص، والتركيز على تحقيق الدخل منها بمجرد الوصول إلى الحجم المناسب».

وقد تسببت النظارات أحيانًا في مواقف محرجة لمؤسس ميتا، بما في ذلك في فبراير/شباط، عندما هدد قاضٍ باعتبار أعضاء من مرافقي زوكربيرغ في حالة ازدراء للمحكمة بسبب ارتدائهم نظارات قادرة على التسجيل داخل قاعة محكمة يُحظر فيها التسجيل. ولكن إذا كانت قصة الدراجة المائية مؤشرًا، فإن زوكربيرغ لا يبدو منزعجًا مما يعتقده الآخرون بشأن منتجه.