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  • إطلاق "ملتقى أردنيون في أيرلندا" لتعزيز وحدة الجالية وخدمة أبناء الوطن في الاغتراب

إطلاق "ملتقى أردنيون في أيرلندا" لتعزيز وحدة الجالية وخدمة أبناء الوطن في الاغتراب

  • 06 تموز 2026
  • 19:45
إطلاق ملتقى أردنيون في أيرلندا لتعزيز وحدة الجالية وخدمة أبناء الوطن في الاغتراب

خبرني - أُعلن عن إطلاق ملتقى أردنيون في أيرلندا، في مبادرة وطنية تهدف إلى توحيد جهود أبناء الجالية الأردنية وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتكافل وخدمة الأردنيين المقيمين في أيرلندا.

وأكد القائمون على الملتقى أن المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن الأردني، أينما وجد، يحمل رسالة وطنه وقيمه الأصيلة، ويعكس الصورة المشرقة للأردن من خلال حضوره الإيجابي وإسهاماته في المجتمع الذي يعيش فيه.

وأوضحوا أن الملتقى يشكل إطارًا جامعًا يقوم على العمل التطوعي وروح الشراكة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية، واضعًا مصلحة أبناء الجالية والوطن في مقدمة أولوياته، بما يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية والوطنية بينهم.

وأشاروا إلى أن الملتقى سيعمل على تنظيم المبادرات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والوطنية، وتقديم الدعم لأبناء الجالية، وتوسيع جسور التواصل بينهم، بما يجسد القيم الأردنية القائمة على الاعتدال والتسامح والعطاء.

وشدد القائمون على أن الملتقى مفتوح أمام جميع أبناء الجالية الأردنية في أيرلندا، مؤكدين أن نجاح أي عمل جماعي يرتكز على وحدة الصف، وتكامل الجهود، والعمل بروح الأسرة الواحدة، بما يخدم الأردن ويحافظ على هويته الوطنية وقيمه الأصيلة في بلاد الاغتراب.

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