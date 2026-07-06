وفاة معلم تايلور سويفت السابق في يوم زفافها.. قصة وداع مؤثرة

خبرني - توفي كيرك شوابي، المعلم السابق للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الكلى النقيلي، وذلك في اليوم نفسه الذي احتفلت فيه سويفت بزفافها من نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وأفادت عائلة الراحل، بحسب موقع "بيج 6"، بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال أيامه الأخيرة، ما استدعى نقله إلى دار رعاية مسنين قبل وفاته، بعد رحلة طويلة مع المرض.

كان كيرك شوابي قد درّس تايلور سويفت مادة العدالة الجنائية بين عامي 2004 و2006 في مدرسة هيندرسونفيل الثانوية بمدينة ناشفيل، قبل أن يترك خلفه مسيرة مهنية في العمل الشرطي بمدينة شيكاغو.

ومع بداية صعود تايلور إلى الشهرة العالمية، عمل شوابي لاحقًا حارسًا شخصيًا لها، في خطوة عكست عمق العلاقة التي جمعت بينهما، والتي لم تقتصر على التعليم فقط، بل تطورت إلى رابطة إنسانية قوية استمرت لسنوات.

وبحسب تصريحات العائلة، فإن علاقة شوابي بسويفت كانت مميزة للغاية، حيث احتفظت ابنته بصورة تجمعه بالنجمة العالمية وهي تحمل لوحة تذكارية لألبومها الأول الذي صدر عام 2006، في إشارة إلى بداية مسيرتها الفنية.

جاءت وفاة شوابي في يوم استثنائي في حياة تايلور سويفت، إذ احتفلت بزفافها من ترافيس كيلسي في حفل ضخم أقيم داخل ماديسون سكوير غاردن، وسط حضور عدد من أبرز النجوم والشخصيات المقربة.

وشهد الحفل أجواء احتفالية لافتة، حيث شارك أوستن سويفت، شقيق الفنانة، في مرافقته للعروس، بينما تولى جيسون كيلسي، شقيق العريس، دور الشاهد الرسمي، في أجواء امتزجت فيها المشاعر بين الفرح والدموع.

وتخلل الحفل إعلان رسمي للزواج عبر لافتات كُتب عليها "متزوجان حديثًا"، إلى جانب عروض موسيقية مفاجئة قدمها كل من بول مكارتني وستيفي نيكس، ما أضفى طابعًا فنيًا مميزًا على المناسبة.

وفي وقت سابق، عبّر شوابي عن ثقته باختيارات تايلور سويفت في حياتها الشخصية، مؤكدًا أنه كان يراها دائمًا “نجمة حقيقية” منذ أيامها الأولى، وأنه كان واثقًا من أنها ستصل إلى النجومية العالمية.

كما سبق أن كرّمت تايلور معلمها الراحل بطريقة رمزية، عندما أطلقت اسم "السيد شوابي" على شخصية معلم في فيلم Valentine’s Day عام 2010، في إشارة تقدير لعلاقتهما المميزة التي امتدت عبر السنوات.