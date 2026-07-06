وزير الخارجية ينقل تحيات الملك إلى الرئيس الأوزبكي

خبرني - استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في طشقند، الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل إلى تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياته لأوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث الرئيس ميرضيائيف خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأكّد الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين .

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان في آب 2025، والبناء على ما تحقق من نتائج لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصّل إليها البلدان.

كما جرى التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تقدّم في إطار تنفيذ هذه المخرجات، بما في ذلك الدورة الأولى للجنة الوزارية الأردنية–الأوزبكية المشتركة التي عُقدت في نيسان الماضي، والتحضير لعقد المنتدى الأول للأعمال الأردني–الأوزبكي المشترك، والاستفادة من خطّ الطيران المباشر بين عمّان وطشقند في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل مواصلة المشاورات السياسية بين الأردن وأوزبكستان، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.