المركزية ياماها تفتتح أكبر معرض لـياماها في الشرق الأوسط وتعلن إنجاز وليد شابسوغ في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

خبرني - افتتحت المركزية ياماها معرضها الجديد في شارع مكة، بجانب م عرض المركزية لكزس، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت يوم الجمعة الموافق 3 تموز 2026، بحضور عدد من كبار الشخصيات ومالكي دراجات ياماها وأعضاء مجتمع الدراجين في الأردن .

و ي عد ّ المعرض الأكبر ل ـ ياماها في الشرق الأوسط، حيث ي وف ّ ر تجربة متكاملة لعش ّ اق الدراجات والمركبات الرياضية من خلال مجموعة واسعة من الطرازات التي تشمل الدراجات الرياضية، ودراجات الشوارع، ودراجات الموتوكروس، ودراجات المغامرات والرحلات، إلى جانب السكوترات، ومركبات الدفع الرباعي ATV، ومركبات UTV متعددة الاستخدامات. كما يضمّ المعرض تشكيلة واسعة من ملابس الدر ّ اجين والإكسسوارات ومعد ّ ات السلامة، مع الإعلان خلال الفعالية عن وصول عدد من الطرازات الجديدة إلى السوق الأردني، ومنها سكوتر NMAX الجديد، والدراجة الرياضية R3، ودراجة الشوارع FZ . وتوفّر المركزية ياماها أيضاً حلول تمويل داخلية مباشرة، من دون وساطة البنوك ومن دون دفعة أولى ، لعدد من دراجات ياماها في الأردن، تشمل Yamaha NMAX وYamaha MT-15 وYamaha R15M وYamaha FZ، بما يتيح للعملاء خيارات أكثر مرونة لامتلاك دراجاتهم.

وبهذه المناسبة، قال فارس حداد، المدير العام لـلمركزية ياماها: "يمث ّ ل افتتاح معرضنا الجديد خطوة مهمة في تعزيز حضور ياماها في الأردن، وتقديم تجربة أكثر شمولًا لعملائنا ومجتمع الدر ّ اجين. فنحن نحرص على توفير طرازات متنوعة ، ومعدات متخصصة، وحلول مرنة تواكب احتياجات العملاء، إلى جانب دعم ثقافة قيادة آمنة ومسؤولة، وبناء مجتمع يضم الدر ّ اجين من مختلف المستويات حول شغف مشترك ومعايير عالية للسلامة والأداء ".

وضمن أبرز إعلانات الافتتاح، أعلنت المركزية ياماها دخول الدراج الأردني وليد شكري شابسوغ، البالغ من العمر 29 عامًا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسي لأطول مسافة بدراجة أوف رود على أرض أوف رود خلال 24 ساعة وبلغت (1032.394) كيلومترًا ، وذلك في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في وادي رم، على متن دراجة ياماها WR450F . كما سجّل شابسوغ ، خلال المحاولة نفسها، رقمًا قياسيًا هو الأول من نوعه لأطول مسافة بدراجة أوف رود على أرض أوف رود وبلغت (550.198) كيلومترًا ، ضمن مبادرة رعتها المركزية ياماها بالكامل دعمًا للمواهب الأردنية في رياضة الدراجات .

كذلك سلّطت الفعالية الضوء على فريق المركزية ياماها للسباقات، ومشاركاته في سباقات الباها داخل الأردن وعلى مستوى المنطقة. ويضم الفريق كلًا من عبدالله أبو عيشة "السبع"، وطلعت الشيشاني، وإياد سالميرزا، الذين يمث ّ لون المركزية ياماها في هذه الرياضة من خلال مشاركات تنافسية تعكس حضور العلامة في رياضات الدراجات والمركبات الصحراوية .

وشهد الافتتاح أيضًا استعراض أبرز الفعاليات المجتمعية التي تنظ ّ مها المركزية ياماها لمالكي دراجات ياماها، والرامية إلى تنمية مجتمع الدراجين في الأردن، وتعزيز مهارات القيادة لديهم ضمن بيئات آمنة ومنظ ّ مة، إلى جانب ترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة والالتزام بارتداء معد ّ ات السلامة الكاملة .