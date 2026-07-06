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  • حفل إشهار وتوقيع كتاب "أثر صريح" للفنانة التشكيلية العراقية سهى المحمدي في عمّان

حفل إشهار وتوقيع كتاب "أثر صريح" للفنانة التشكيلية العراقية سهى المحمدي في عمّان

  • 06 تموز 2026
  • 19:07
حفل إشهار وتوقيع كتاب أثر صريح للفنانة التشكيلية العراقية سهى المحمدي في عمّان

خبرني - استضاف ملتقى وكالري الصابونجي الثقافي في العاصمة الأردنية عمّان أمسية ثقافية احتفى خلالها بإشهار وتوقيع كتاب "أثر صريح" للفنانة التشكيلية العراقية سهى المحمدي، وسط حضور رسمي وثقافي وفني مميز.

وأدار الأمسية الأستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي، بحضور سعادة المستشار الثقافي العراقي الدكتور خير الدين الأمين،، إلى جانب نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين ورواد الملتقى، وحضور من أبناء الجالية العراقية في الأردن، إضافة إلى عدد من الضيوف الأردنيين والمهتمين بالأدب والفنون.

ويضم كتاب "أثر صريح" مجموعة مختارة من الأعمال التشكيلية للفنانة، ترافقها نصوص أدبية وجدانية قصيرة، في تجربة تجمع بين التعبير البصري والكلمة، وتتناول موضوعات إنسانية تتصل بالحب والفقد والذاكرة والأثر الذي تتركه التجارب في النفس.

وتضمنت الأمسية عدة محاور، بدأت بتقديمٍ للكتاب، ثم تحدثت الفنانة سهى المحمدي عن فكرة الكتاب ورؤيتها الفنية والأدبية، مستعرضة تجربتها الخاصة والدوافع التي قادتها إلى إنجاز هذا العمل. كما شهدت الأمسية حوارًا مفتوحًا مع الحضور، تخللته مداخلات وأسئلة أثرت النقاش حول التجربة الفنية ومضامين الكتاب، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

واختُتمت الأمسية بتوقيع نسخ من كتاب "أثر صريح" للحضور، في أجواء احتفالية عكست الاهتمام بالحراك الثقافي العراقي والعربي، وأكدت أهمية المبادرات التي تجمع بين الفن التشكيلي والأدب في عمل إبداعي واحد.

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