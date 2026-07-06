ديمة الجندي تطلب الدعاء لوالدتها برسالة مؤثرة

خبرني - شاركت الفنانة السورية ديمة الجندي متابعيها دعاءً مؤثرًا لوالدتها عبر "إنستغرام"، من دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، لتتلقى رسائل دعم وتمنيات بالشفاء من جمهورها.

نشرت ديمة الجندي، عبر خاصية "الستوري"، صورة ظهرت خلالها وهي تمسك بيد والدتها، في مشهد عكس مشاعر المحبة والاهتمام، من دون أن تكشف أي تفاصيل تتعلق بالوضع الصحي الذي تمر به والدتها.

وأرفقت الصورة بدعاء جاء فيه: "اللهم إني استودعتك جسدها وصحتها وعافيتها، فلا تحملها ما لا طاقة لها به.. اللهم اغرس في نبضاتها راحة، وهوّن عليها يا أرحم الراحمين".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الرسالة، معبرين عن تمنياتهم لوالدتها بالشفاء العاجل، وموجهين كلمات الدعم والمساندة لديمة الجندي.



حضور متواصل في مسلسل "حب ع ورق"

على الصعيد الفني، تواصل ديمة الجندي مشاركتها في مسلسل "حب ع ورق" من خلال شخصية "هالا"، التي تعد من الشخصيات المحورية ذات الطابع الإنساني في أحداث العمل.

وتجسد "هالا" شخصية امرأة كرست حياتها لرعاية ابنة شقيقها "لين" بعد فقدان والديها، لتصبح مصدر الأمان والمساندة لها، بينما تخفي عنها سرًا كبيرًا يشكل أحد الخطوط الرئيسية في تطور الأحداث.

وتدير "هالا" محلًا للورود، وهو ما ينعكس على هدوئها وطريقة تعاملها مع المحيطين بها، إذ تتعامل مع "لين" وصديقاتها بروح الصديقة أكثر من كونها عمة، وهو ما جعل الشخصية تحظى بقبول واسع بين المشاهدين.

كما اختارت التضحية بحياتها الشخصية وعدم الارتباط، مفضلة تكريس وقتها لرعاية ابنة شقيقها ومنحها الاستقرار وتعويضها عن غياب والديها، في شخصية تجمع بين الدفء والعفوية والشعور العالي بالمسؤولية.