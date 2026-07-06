رغم فوائده المزعومة.. زيت جوز الهند يهدد الكوليسترول

خبرني - حذّر خبراء التغذية من الإفراط في استخدام زيت جوز الهند، رغم شعبيته الواسعة في الأنظمة الغذائية الصحية، مؤكدين أنه قد يساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم وزيادة مخاطر أمراض القلب.

ويُستخدم زيت جوز الهند على نطاق واسع في العصائر والقهوة والطهي، ويُروّج له كبديل طبيعي للزيوت المصنعة، إلا أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي تؤثر سلباً على صحة القلب عند تناوله بكميات كبيرة.

وأوضحت اختصاصية التغذية جوانا كاتز أن السبب الرئيسي في تأثيره على الكوليسترول يعود إلى محتواه العالي من الدهون المشبعة، والتي تعيق قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار (LDL)، ما يؤدي إلى تراكمه في الدم.

وبحسب خبراء التغذية، يحتوي زيت جوز الهند على ما بين 80 إلى 90% من الدهون المشبعة، وهي نسبة تفوق العديد من زيوت الطهي الأخرى، وتشمل أحماضاً دهنية معروفة بتأثيرها في رفع الكوليسترول الضار.

وأشارت دراسات إلى أن استهلاك زيت جوز الهند قد يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول الضار مقارنة بزيوت مثل الزيتون والكانولا ودوار الشمس، بفارق قد يصل إلى أكثر من 10 ملغ/ديسيلتر.

ورغم الاعتقاد الشائع بفوائده، خاصة لاحتوائه على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، يؤكد مختصون أن هذه الفوائد مبالغ فيها، وأن تركيبته تختلف عن زيوت MCT المستخدمة في بعض المكملات الغذائية.

وفي المقابل، ينصح الخبراء بالاعتماد على زيوت أكثر فائدة لصحة القلب مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الأفوكادو وزيت الكانولا، لاحتوائها على نسب أعلى من الدهون غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار.

ويشدد المختصون على أن زيت جوز الهند يمكن استخدامه أحياناً لإضافة نكهة، لكنه لا يُعد خياراً مثالياً للاستخدام اليومي مقارنة بالزيوت النباتية الصحية.