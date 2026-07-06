العراق.. أب ينهي حياة ابنه بسبب (خلاف على الميراث)

خبرني - أسفرت مشاجرة بين أب وابنه في العاصمة العراقية بغداد؛ بسبب خلاف على الإرث، عن جريمة قتل صادمة، راح ضحيتها الابن الشاب رمياً بالرصاص من بندقية والده.

واندلعت المشاجرة، اليوم الاثنين، إثر خلاف على إرث أرض زراعية ضمن منطقة المعامير في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لتتطور المواجهة بعد ذلك ويستخدم الأب بندقية صيد ويُطلق منها النار على ابنه، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.

وأوضحت وسائل الإعلام "أن الابن الشاب فارق الحياة في الحال نتيجة الإصابة، وتم إلقاء القبض على والده من قبل الأجهزة الأمنية، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني".

وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل عائلية، كانت دوافعها مختلفة، ولا تتوفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن منصات التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.

ويؤكد كثيرون مع كل نزاع مسلّح أن تصاعد مثل هذه المواجهات الدامية يعود إلى غياب الردع الفعال وانتشار الأسلحة بين المواطنين، ويشددون على ضرورة فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العشرات سنوياً.