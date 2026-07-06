ملابسك قد تحميك من موجات الحر.. دليلك لاختيار الأقمشة والألوان

خبرني - مع استمرار موجات الحر التي تضرب العديد من الدول، يؤكد خبراء أن اختيار الملابس المناسبة لا يقل أهمية عن شرب الماء وتجنب التعرّض المباشر للشمس، إذ يمكن أن يساعد على خفض حرارة الجسم والوقاية من الإجهاد الحراري.

وبحسب خبراء في تصميم الأزياء والأمراض الجلدية، فإن الأقمشة الطبيعية، مثل: الكتان والقطن، تعد الخيار الأفضل خلال الطقس الحار، لأنها تسمح بمرور الهواء وتمتص الرطوبة، فيما يُفضل ارتداء الملابس الفضفاضة لتسهيل تهوية الجسم وتقليل الشعور بالحرارة.

في المقابل، ينصح بتقليل ارتداء الأقمشة الصناعية، مثل البوليستر والنايلون؛ لأنها قد تحبس الحرارة وتزيد التعرق، كما ترتبط بتراكم البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، خاصة عند ارتدائها لفترات طويلة.

ويشدد الخبراء على ضرورة تغيير الملابس المبللة بالعرق فورًا، لأن استمرار ارتدائها قد يرفع خطر الإصابة بالطفح الجلدي أو التهابات الجلد، لا سيما خلال الأيام شديدة الحرارة.

أما بالنسبة للألوان، فتُعد الدرجات الداكنة، مثل: الكحلي والأخضر الداكن، أكثر قدرة على إخفاء آثار العرق مقارنة بالرمادي الفاتح، في حين تعكس الملابس الفاتحة أشعة الشمس بشكل أفضل وتساعد على تقليل امتصاص الحرارة. كما يمكن أن تسهم الملابس ذات النقوش في إخفاء بقع العرق.

وأكد الخبراء أن التعرّق يعد آلية طبيعية يعتمد عليها الجسم لتنظيم حرارته، محذرين من اللجوء إلى وسائل تمنع التعرّق تمامًا؛ لأنها قد تؤثر في قدرة الجسم على التبريد. وبدلًا من ذلك، ينصح الخبراء بالاعتماد على وسائل آمنة، مثل: ارتداء الملابس المناسبة، وشرب كميات كافية من الماء، والاستحمام بالماء البارد عند الحاجة.