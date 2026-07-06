يورغن كلوب يفتح النار على إنفانتينو ودونالد ترمب

خبرني - تواصلت ردود الأفعال العالمية المثيرة بشأن قضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون الذي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء عقوبة الإيقاف ضده.

وكان بالوجون قد طرد خلال مواجهة أمريكا أمام البوسنة والهرسك لحساب دور الـ32 من كأس العالم والتي انتهت بفوز أمريكا 2-0.

لكن وبشكل مفاجئ أكد "فيفا" أن بالوجون تم رفع عنه قرار الطرد ليشارك بشكل طبيعي خلال مواجهة بلجيكا مما سبب غضبا كبيرا في الوسط الكروي.

ويرى كلوب في تصريحات نقلها موقع ''france24'' أن إنفانتينو لا يفقه شيئا في كرة القدم حيث قال: "إنها بطاقة حمراء، حتى وإن كان ذلك مؤسفا لأن بالوغون لن يتمكن من اللعب لكنها منصوص عليها في القوانين".

وأضاف: "هذه لعبتنا وليست لعبتهم إذا كان ترامب وإنفانتينو قد اتفقا على كل هذا فيما بينهما، فهذا جنون، إنه يثير الشكوك حول كل شيء''.

وأتم كلوب: "هذان الشخصان اللذان لا يفقهان شيئا في كرة القدم لا ينبغي أن يكون لهما أي علاقة بهذا الأمر".