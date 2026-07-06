آيفون 18 برو ماكس.. المواصفات الكاملة والسعر المتوقع وموعد الإطلاق وأبرز المميزات

خبرني - تتزايد التسريبات حول آيفون 18 برو ماكس مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، لتكشف عن بطارية أكبر، وأداء أقوى، وكاميرات مطورة، وترقيات واسعة قد تجعله أبرز هواتف أبل في 2026.

حملت الأيام الأخيرة مزيدا من التسريبات حول آيفون 18 برو ماكس، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن الهاتف سيأتي ببطارية تبلغ سعتها 5235 مللي أمبير/ساعة في النسخة المزودة بشريحة SIM التقليدية، بينما ستصل سعة البطارية إلى 5425 مللي أمبير/ساعة في النسخة المعتمدة على شريحة eSIM، وفقًا لموقع GSMArena.

موعد إطلاق آيفون 18 برو ماكس

وبالعودة إلى التسريبات الخاصة بهاتف آيفون 18 برو، فقد ظهر الطراز الأصغر في مقطع فيديو مسرب لاختبار السقوط، أظهر أن تصميم الهاتف سيأتي مطابقا تقريبا لتصميم آيفون 17 برو، كما أشارت تقارير إلى أن موعد الإطلاق المحتمل سيكون في 8 سبتمبر/أيلول.

ووفقا لموقع MacRumors، تستعد أبل للكشف رسميا عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل. ورغم اشتراك الهاتفين في معظم المواصفات، فإن أحدث التسريبات تؤكد أن آيفون 18 برو ماكس سيحقق القفزة الأكبر على مستوى عمر البطارية.

وتشير بيانات جديدة ظهرت في قاعدة بيانات تنظيمية صينية إلى أن آيفون 18 برو ماكس سيحصل في السوق الأمريكي على بطارية بسعة 5567 مللي أمبير/ساعة، بينما سيأتي آيفون 18 برو ببطارية تبلغ سعتها 4288 مللي أمبير/ساعة.

ورغم أن حصول آيفون 18 برو ماكس على بطارية أكبر ليس أمرا جديدا، فإن اللافت هذا العام هو حجم الزيادة، إذ تشير التسريبات إلى تحسن كبير في عمر البطارية مقارنة بالأجيال السابقة.

وإذا صحت هذه التسريبات، فستكون بطارية آيفون 18 برو ماكس أكبر بنحو 10% مقارنة ببطارية آيفون 17 برو ماكس، في حين لن تتجاوز الزيادة في بطارية آيفون 18 برو نسبة 1% مقارنة بالطراز السابق.

كما أشارت شائعات سابقة إلى أن آيفون 18 برو ماكس سيأتي بسمك أكبر قليلا من آيفون 18 برو، وهو ما يرجح أن يكون بهدف استيعاب البطارية الأكبر حجمًا.

مميزات آيفون 18 برو ماكس

وفي بعض الإصدارات السابقة، كانت أبل تمنح آيفون برو ماكس مزايا حصرية في الكاميرا قبل طرحها في طراز برو، إلا أن التسريبات الحالية تشير إلى أن هذا الأمر لن يتكرر هذا العام، إذ سيحصل كل من آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس على الكاميرا الرئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل مع دعم ميزة فتحة العدسة المتغيرة.

ورغم ذلك، سيظل آيفون 18 برو ماكس أكبر حجما وأثقل وزنا من شقيقه الأصغر، بينما ستظل الفروقات الأساسية بين الهاتفين مقتصرة على البطارية وحجم الشاشة، مع تطابق معظم المواصفات الأخرى.

ومن بين أبرز الترقيات المنتظرة في آيفون 18 برو ماكس، اعتماد أول معالج من أبل يصنع بتقنية 2 نانومتر، وهي الخطوة التي يُتوقع أن تحقق قفزة كبيرة في الأداء، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

ورغم أن آيفون 18 برو ماكس لن يشهد تغييرا جذريا في التصميم الخارجي، فإن التسريبات تشير إلى مجموعة من التحسينات المهمة التي تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام، وفي مقدمتها تقليص حجم الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)، وتحسين عمر البطارية، إلى جانب تحديثات كبيرة في نظام الكاميرات.

ومن المتوقع أن يحتفظ آيفون 18 برو ماكس بالتصميم العام لسلسلة آيفون 17 برو، مع نظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات وقاعدة كاميرات كبيرة الحجم. وتشير بعض الشائعات إلى أن منطقة Ceramic Shield الخاصة بشحن MagSafe قد تصبح "شبه شفافة"، إلا أن طبيعة هذا التغيير لم تتضح بصورة كاملة حتى الآن.

مواصفات آيفون 18 برو ماكس

وفي المقابل، قد يشهد الجزء الأمامي من آيفون 18 برو ماكس بعض الاختلافات، إذ تشير التسريبات إلى احتمال اعتماد جزيرة تفاعلية أصغر حجما، أو حتى الانتقال مستقبلا إلى تصميم يعتمد على ثقب صغير للكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، إلا أن المصادر الأكثر موثوقية تؤكد حتى الآن أن أبل ستواصل استخدام Dynamic Island ولكن بحجم أصغر.

كما تشير تقارير إلى أن آيفون 18 برو ماكس قد يأتي بسمك يبلغ 8.8 ملم، مقارنة بـ8.75 ملم في آيفون 17 برو ماكس، وهي زيادة طفيفة قد لا يلاحظها معظم المستخدمين، لكنها قد ترفع وزن الهاتف إلى أكثر من 240 غراما، بعدما بلغ وزن آيفون 17 برو ماكس نحو 233 غراما.

وفي المقابل، ترى بعض التسريبات الأخرى أن آيفون 18 برو ماكس سيحتفظ بالأبعاد نفسها دون أي تغيير في السمك، ما يعني أن التصميم الخارجي سيظل مطابقا تقريبا للجيل السابق.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن آيفون 18 برو ماكس قد يتخلى عن المظهر ثنائي اللون الذي ظهر في آيفون 17 برو، بعدما أجرت أبل تعديلات على الزجاج الخلفي لتقليل الفارق اللوني بينه وبين الإطار المصنوع من الألمنيوم، بما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر تجانسًا وانسيابية.

وسيأتي آيفون 18 برو ماكس بهيكل مصنوع من الألومنيوم المؤكسد، على غرار الجيل السابق، رغم الانتقادات التي وُجهت إلى هذه المادة بسبب مستوى متانتها مقارنة ببعض المواد الأخرى.

ألوان آيفون 18 برو ماكس

وفيما يتعلق بالألوان، تشير عدة تسريبات إلى أن أبل تختبر لونا جديدا يحمل اسم Deep Red أو الأحمر الداكن، ليكون اللون المميز لسلسلة آيفون 18 برو ماكس خلال عام 2026.

ووفقًا لموقع Macworld، فإن هذا اللون يميل إلى الكرزي الداكن مع لمسات أرجوانية، بدلا من الأحمر التقليدي، كما يُتوقع أن تطرحه أبل إلى جانب ألوان أخرى تشمل الأزرق الفاتح والرمادي الداكن والفضي.

وتشير التسريبات إلى أن الشركة تختبر حاليا الألوان التالية وفق تصنيفات Pantone:

الأزرق الفاتح Pantone 2121، ويشبه لون Mist Blue الموجود في آيفون 17.

الكرزي الداكن Pantone 6076، وهو اللون الجديد الأبرز.

الرمادي الداكن Pantone 426C.

الفضي Pantone 427C، وهو قريب من اللون المستخدم في الجيل الحالي.

كما ظهرت هذه الألوان الأربعة في النماذج الأولية المسربة الخاصة بهاتف آيفون 18 برو ماكس، ما يعزز احتمالات اعتمادها رسميا عند الإطلاق.

ولا تتوقع التسريبات أن تغير أبل أحجام الشاشات، إذ سيأتي آيفون 18 برو بشاشة قياس 6.3 بوصة، بينما سيحافظ آيفون 18 برو ماكس على شاشة بقياس 6.9 بوصة.

وأظهرت صورة مسربة لنموذج أولي من آيفون 18 برو ماكس وجود Dynamic Island بحجم أصغر، مع ظهور مستشعر Face ID أسفل الشاشة، وهي الخطوة التي قد تسمح بتقليص مساحة الجزيرة التفاعلية بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من انتشار شائعات خلال الأشهر الماضية تفيد بأن آيفون 18 برو ماكس سيأتي مزودًا بتقنية Face ID أسفل الشاشة، بحيث تنتقل جميع مكونات كاميرا TrueDepth إلى أسفل الشاشة، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن هذه التقنية لا تزال غير جاهزة للإطلاق التجاري.

ومع استبعاد طرح Face ID أسفل الشاشة في الوقت الحالي، تتجه أبل إلى تقليص حجم الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) في آيفون 18 برو ماكس، بحيث تشغل مساحة أقل من الشاشة، بما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر وتجربة استخدام أكثر انسيابية.

وقدم المسرّب الشهير Ice Universe نموذجا توضيحيا للحجم المتوقع لـ Dynamic Island في آيفون 18 برو ماكس، مشيرًا إلى أن عرضها سينخفض بنسبة 35% مقارنةً بهاتف آيفون 17 برو، لتتراجع أبعادها من 20.7 ملم إلى نحو 13.5 ملم.

في المقابل، يرى المسرّب الصيني Digital Chat Station أن آيفون 18 برو ماكس لن يحصل على Dynamic Island أصغر هذا العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة أُرجئت إلى سلسلة آيفون 19.

وخلال شهر مايو/أيار الماضي، ظهرت نماذج تصميمية CAD لهاتف آيفون 18 برو ماكس، أظهرت بالفعل نسخة أصغر من Dynamic Island، وهي نماذج تعتمد عادةً على المخططات الهندسية التي تحصل عليها الشركات المشاركة في تصنيع هواتف آيفون.

وعلى مستوى الشاشة، من المتوقع أن يعتمد آيفون 18 برو ماكس على شاشة LTPO+ المطورة، والتي يُنتظر أن تحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بشاشات LTPO المستخدمة في سلسلة آيفون 17 برو.

أما على صعيد التصوير، فتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الرئيسية في آيفون 18 برو ماكس ستحصل على فتحة عدسة متغيرة، وهي إحدى أبرز الترقيات المنتظرة في الهاتف.

وستمنح هذه التقنية مستخدمي آيفون 18 برو ماكس قدرة أكبر على التحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر، ما يساعد على تقليل مشكلة التعرض المفرط للإضاءة (Overexposure) وتحسين جودة الصور، إلى جانب توفير خيارات أوسع للتحكم في عمق المجال والمؤثرات البصرية.

كما تشير تقارير إلى أن أحد طرازي آيفون 18 برو أو آيفون 18 برو ماكس سيضم مستشعر صور جديدًا ثلاثي الطبقات (Stacked Image Sensor) من تطوير سامسونغ.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المستشعر في زيادة سرعة استجابة الكاميرا، وتقليل الضوضاء الرقمية، وتحسين النطاق الديناميكي، فضلًا عن تعزيز جودة الصور في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن العدسة الرئيسية وعدسة التقريب Telephoto في آيفون 18 برو ماكس قد تحصلان على فتحة عدسة أكبر، تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء، وهو ما يحسن أداء التصوير الليلي ويرفع سرعة الغالق ويقلل مستويات التشويش.

كما تختبر أبل حاليا عدسة تقريب مطورة بفتحة أوسع، بما يسمح بتحسين عزل الخلفية وإنتاج صور أكثر احترافية في مختلف ظروف التصوير.

وتدرس الشركة كذلك إضافة محول تقريب (Teleconverter) إلى منظومة التصوير في آيفون 18 برو ماكس، لزيادة البعد البؤري وتحسين قدرات التكبير البصري، رغم أن كيفية دمج هذه التقنية داخل هاتف ذكي لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وعلى مستوى الأداء، سيعمل آيفون 18 برو ماكس بمعالج A20 الجديد من أبل، والذي سيُصنع باستخدام تقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، وهي أول مرة تعتمد فيها الشركة هذه التقنية.

ومن المتوقع أن يوفر معالج A20 قفزة كبيرة في الأداء، إلى جانب تحسين ملحوظ في كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة الهاتف وعمر البطارية.

وسيستفيد آيفون 18 برو ماكس من الجمع بين البطارية الأكبر حجمًا ومعالج A20 الجديد، ما يجعله مرشحًا للحفاظ على مكانته بين أفضل الهواتف الذكية من حيث عمر البطارية.

أسعار آيفون 18 برو ماكس

وفيما يتعلق بالأسعار، تشير التوقعات إلى أن أبل قد تتجه إلى رفع أسعار سلسلة آيفون 18 برو، بعدما رفعت بالفعل أسعار عدد من منتجات آيباد وماك خلال يونيو الماضي.

وتتوقع مؤسسة IDC أن يرتفع سعر آيفون 18 برو بنحو 200 دولار، ليبدأ من 1299 دولارًا، بينما قد يبدأ سعر آيفون 18 برو ماكس من 1399 دولارًا.

كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن سعر آيفون 18 برو قد يبدأ من 1399 دولارا، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة ذاكرة RAM، التي تضاعفت بالنسبة إلى أبل بأكثر من 3 أمثالها.

وفي المقابل، قد تعتمد أبل على هاتفها القابل للطي iPhone Fold، الذي ينتمي إلى الفئة الأعلى سعرا، لاستيعاب جزء من هذه الزيادة في التكاليف، بما قد يخفف من حدة ارتفاع أسعار سلسلة آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

وبذلك، تشير جميع التسريبات إلى أن آيفون 18 برو ماكس يتجه ليكون أحد أكبر تحديثات أبل خلال السنوات الأخيرة، مع بطارية أكبر، ومعالج أكثر تطورا، وكاميرات محسنة، وشاشة أكثر كفاءة، وتصميم يحافظ على هوية الهاتف مع إدخال تحسينات مدروسة تعزز تجربة المستخدم.