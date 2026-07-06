داخل البطون.. تونس تكشف طريقة تهريب مخدرات عبر شبكة دولية

خبرني - أعلنت السلطات التونسية تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال، بعد كشف أسلوب استخدمه أفرادها لإدخال المواد المخدرة إلى البلاد عبر ابتلاعها داخل كبسولات.

نجحت الأجهزة الأمنية في تونس في تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، كانت تعتمد على جلب المواد المخدرة من خارج البلاد وتوزيعها في عدد من المحافظات، فيما تتواصل التحقيقات لتعقب بقية المتورطين وكشف امتدادات الشبكة داخل تونس وخارجها.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لمصادر إعلام محلية، إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن الامتدادات المحلية والدولية للشبكة، إلى جانب تحديد هوية العناصر الفارة داخل تونس وخارجها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتمكنت الفرقة المختصة بمكافحة المخدرات من تفكيك الشبكة التي تخصصت في الاتجار بمخدر يعرف باسم "التمرة"، وهي وسيلة تقوم على إخفاء مخدر القنب الهندي وتغليفه في هيئة تمرة.

وبعد تغليف المادة المخدرة، كان أفراد الشبكة يعمدون إلى ابتلاعها داخل كبسولات لتهريبها عبر بطونهم، قبل إدخالها إلى تونس من خلال مطار تونس قرطاج الدولي وعدد من المعابر الحدودية.

وأظهرت التحقيقات الأمنية أن نشاط الشبكة يمتد إلى خارج تونس، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار مذكرات إيداع بالسجن بحق 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.

كما تمكنت السلطات من استخراج وضبط نحو 300 كبسولة مخدرة، كانت معدة لترويجها في محافظات تونسية مختلفة.

ووجه القضاء التونسي إلى المتهمين تهمًا تتعلق بتكوين "وفاق دولي لتهريب وترويج المخدرات"، إضافة إلى الانخراط في جرائم تبييض الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية.

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد حذرت مؤخرًا من تنامي تجارة المخدرات واستهلاكها، مشيرة إلى تسجيل نحو 15 ألفًا و253 قضية مرتبطة بالمخدرات خلال عام 2025.