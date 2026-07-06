6 أعراض غريبة تكشف إصابتك بالإجهاد المزمن دون أن تدري

خبرني - كشف تقرير طبي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية عن 6 علامات تحذيرية صامتة تطرأ على جسم الإنسان، وتعد مؤشرًا خطيرًا على إصابته بـ"الإجهاد المزمن" دون أن يدرك ذلك، محذرًا من أن استمرار هذه الحالة يؤدي إلى عواقب صحية ونفسية وخيمة قد تصل إلى الاكتئاب.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور كارمين باريانتي، أستاذ الطب النفسي في "كينغز كوليدج لندن"، قوله إن الضغوط المستمرة تؤدي إلى إفراز مفرط وهائل لهرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)؛ ما يدخل الجسم في حالة استنفار دائم تؤثر سلبًا في وظائفه الحيوية وتظهر في صور مفاجِئة.

تشنج جفون العين

وجاءت رفرفة أو تشنج جفون العين اللاإرادي في مقدمة هذه العلامات، حيث يسبب التحفيز المستمر للجهاز العصبي الودي انقباضات سريعة في العضلات المحيطة بالعين نتيجة لنقص النوم والتوتر.

مذاق معدني

وتلاها ظهور طعم معدني مستمر ومزعج في الفم، وهي حالة طبية تُعرف بـ "خلل التذوق" وتنتج عن تغير كمية وتركيبة اللعاب بفعل الضغوط النفسية، إلى جانب تسبب التوتر في زيادة ارتداد حمض المعدة وصرير الأسنان أثناء النوم.

ارهاق وخمول

كما رصد التقرير شعورًا بالإرهاق المزمن والخمول التام الذي لا يزول حتى بعد نيل قسط من الراحة، وذلك نتيجة لاستنزاف طاقة العضلات والجهاز المناعي كليًّا.

حبوب وبثور

وعلى الصعيد الخارجي، يسبب الإجهاد ظهورًا مفاجئًا لحب الشباب لدى البالغين، نظرًا لاستجابة مستقبِلات الغدد الدهنية في الجلد لإشارات التوتر الكيميائية؛ ما يرفع معدل إفراز الزيوت والتهاب مسام البشرة.

ضبابية التركيز

وعلى المستوى الإدراكي، يسبب الكورتيزول المرتفع هفوات مؤقتة في الذاكرة وضبابية في التركيز نتيجة تأثيره السلبي في منطقة "الحصين" المسؤول عن الذاكرة في الدماغ.

رغبة مستمرة في التبول

وأخيرًا، أشار الخبراء إلى أن الرغبة المتكررة وغير المبررة في التبول تعد من العلامات المبكرة للإجهاد، بسبب شد العضلات المحيطة بالحوض وزيادة حساسية الجهاز العصبي للإشارات الحيوية.

ما الحل؟

وفي سياق الحلول، أوصى الأطباء بضرورة الانفصال الذهني التام عن العمل ومسببات القلق عبر ممارسة أنشطة ترفيهية أو رياضية، وتطبيق تقنية "الكتابة التعبيرية" لتفريغ الأفكار، بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي المستمر مع العائلة والأصدقاء لمنع تطور الحالة إلى اضطرابات نفسية معقدة.