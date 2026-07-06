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ملاكمو المنتخب الوطني يوقعون عقودا احترافية للمشاركة في منظمة (إي آر بي)

  • 06 تموز 2026
  • 17:38
ملاكمو المنتخب الوطني يوقعون عقودا احترافية للمشاركة في منظمة إي آر بي

خبرني  - وقع عدد من ملاكمي المنتخب الوطني الأردني، عقودا احترافية للمشاركة في منافسات منظمة "إيست رينغ بوكسينغ" (ERB)، بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة الملاكمة الأردنية نحو الاحتراف.

ويأتي توقيع العقود في إطار اتفاقية الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأردني للملاكمة مع المنظمة، والتي تتيح لملاكمي المنتخب الوطني خوض نزالات احترافية إلى جانب استمرار مشاركتهم في منافسات الهواة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية، واكتساب المزيد من الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمامهم على الساحة الاحترافية.

وسيمثل الأردن في النزالات الاحترافية كل من الملاكمين زياد عشيش، وحسين عشيش، وحذيفة عشيش، فيما سيشارك في منافسات الهواة كل من زيد البيطار، ومحمد أبو جاجة، ومحمد الغراغير.

وتعد المنظمة أول منصة للملاكمة الاحترافية من نوعها في المملكة، إذ تهدف إلى تقديم تجربة رياضية بمعايير عالمية تجمع بين المنافسة عالية المستوى والتنظيم الاحترافي، إلى جانب إبراز المواهب الأردنية والعربية، وبناء مسار احترافي للملاكمين يفتح أمامهم فرصا أوسع للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تنسجم المنظمة مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير السياحة الرياضية، واستقطاب الجماهير والرعاة والشركاء، بما يعزز مكانة الأردن كمركز لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويأتي توقيع عقود الاحتراف امتدادا لاتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد الأردني للملاكمة الشهر الماضي مع منظمة (ERB) لإقامة وتنظيم أول بطولة ملاكمة احترافية في تاريخ المملكة، فيما تتولى شركة سبورت نيشن تنظيم وإدارة الحدث، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتطوير رياضة الملاكمة وتهيئة البيئة المناسبة لانتقال الملاكمين الأردنيين إلى عالم الاحتراف.

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