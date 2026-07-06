نتنياهو يهاجم أردوغان ويدعو واشنطن لعدم تزويدها بطائرات F-35

خبرني - قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الاثنين لحضور قمة "الناتو" في تركيا، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن على عدم بيع أسلحة متطورة لأنقرة.

وفي حديثه لقناة "فوكس نيوز"، وصف نتنياهو تركيا بأنها "نظام متأثر بجماعة الإخوان المسلمين". وأصر قائلا: "لا أعتقد أنه ينبغي تزويدهم بطائرات F-35 أو محركات لطائراتهم المقاتلة".

ففي الشهر الماضي، بدا أن ترامب قد ألمح إلى موافقته على بيع تركيا محركات طائرات "ب-110" المقاتلة وإعادة قبولها في برنامج "F-35".

واعتبر نتنياهو أن مثل هذه الخطوة من شأنها "الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط، والذي يضمنه في نهاية المطاف التفوق الجوي الإسرائيلي وموقف أمريكا في المنطقة".

ووصف نتنياهو تركيا بأنها "دولة عظيمة"، لكنه أعرب عن "أسفه" لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان لها، الذي "يهدد إسرائيل علنا بالدمار ويحتل نصف قبرص".

وأشار نتنياهو إلى أنه لم يُحدد موعد بعد لزيارة مُرتقبة إلى واشنطن العاصمة للقاء ترامب، وقلل مجددا من شأن التوترات الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وصرح قائلا: "نتفق في كل شيء تقريبا".

وأضاف: "لدينا خلافات من حينٍ لآخر، لكننا نتوصل إلى حلول لها لأننا حلفاء"، مشيرا إلى أنهم يناقشون خلافاتهم "في حوار مفتوح"، متابعا: "للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي أيضا طريقتي.. نحن حلفاء، ونحن مثالٌ يُحتذى به في الحلفاء".

وشدد على أن إسرائيل تُكن الاحترام للولايات المتحدة، وأن هناك "سبلا عديدة لتسوية خلافاتنا كحلفاء يحترمون بعضهم بعضا".

وادعى أن إسرائيل "ترغب في رؤية السلام مع لبنان يتقدم" خلال زيارته: "إن حقيقة أننا وجهنا ضربة قوية للنظام الإيراني، وأضعفناه بشكل كبير، قد مهّدت الطريق لمزيد من اتفاقيات السلام".

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن الجمهورية الإسلامية "ليست صديقة لأمريكا، ولا ينبغي لنا أن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية أو الوسائل اللازمة لإيصالها"، مضيفا: "هذه معركة بين الحرية والتعصب"، حسب تعبيره.