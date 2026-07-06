روايات متضاربة.. ما قصة الاعتداء على الدكتورة (فيروزة) في العراق؟

خبرني - تداول ناشطون في الساعات الماضية أنباء عن تعرض طبيبة عراقية شهيرة لاعتداء عنيف من قبل طليقها، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة وتشوه في الوجه وفقدان إحدى عينيها، في حادثة أثارت صدمة وجدلاً واسعاً في العراق والعالم العربي.

ووفقاً لمعلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيدها رسمياً من قبل الجهات الأمنية العراقية، فإن الطبيب (طليق الضحية) توجّه إلى منزلها، حيث نشبت بينهما مشادة انتهت باعتدائه عليها.

وبحسب تلك الروايات، فإن الطبيب تسبب بإصابات خطيرة لطليقته قبل أن يغادر المكان، بينما زعمت بعض الحسابات أنه اصطحب طفلهما معه أثناء مغادرته.

كما تحدثت منشورات متداولة عن أن الحادثة أسفرت عن تشوهات وحروق وإصابات بليغة، ونقل الضحية إلى مستشفى “مدينة الطب” في بغداد، وسط أنباء غير مؤكدة عن وفاتها.

وتداول ناشطون أيضاً أنباء تفيد بإلقاء القبض على الطبيب في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بذلك.

ولم تعلن وزارة الداخلية العراقية أو الجهات القضائية أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد تفاصيل الحادثة أو يوضح الوضع الصحي للضحية أو إجراءات توقيف المشتبه به.