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سلطة المياه: ضبط 9 اعتداءات على خطوط مياه في ناعور

  • 06 تموز 2026
  • 16:44
سلطة المياه ضبط 9 اعتداءات على خطوط مياه في ناعور

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، إنها ضبطت بالتعاون مع الجهات المختصة، 9 اعتداءات على خطوط المياه بقطر 1 و 2 إنش في منطقة ناعور بالعاصمة عمان، لتزويد منازل بطريقة مخالفة ضمن حملتها في إحكام السيطرة على مصادر المياه.

وأضافت في بيان الاثنين إنه بناء على معلومات واردة جرى تنظيم الحملة وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.

وأكدت أنها تواصل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا إلى الردع العام.

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