جريمة صادمة تهز تونس.. شاب يقتل والدته ويطعن والده

خبرني - صدمت جريمة مروعة الشارع في تونس؛ حيث أقدم شابّ في العقد الرابع من عمره على قتل والدته طعناً والاعتداء على والده، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأفاد مصدر أمني، أنّ "منطقة السيجومي في العاصمة عرفت صدمة غير مسبوقة بعد أن قام هذا الشاب بقتل والدته طعناً، وتهشيم رأسها بسلاح أبيض، فيما طعن كذلك والده الذي نُقل بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة".

وأوضح المصدر أنّ "هذه الحادثة تأتي بعد أن تفجّرت خلافات عائلية حادّة بين الجاني ووالده ووالدته أدّت إلى اعتداء الجاني على أفراد أسرته طعناً".

وكشف أنّ قوات الأمن نجحت في القبض على الجاني الذي تمّ نقله إلى مركز الإيقاف تمهيداً للتحقيق معه حول الدوافع التي جعلته يُقدم على هذه الحادثة.

وأذنت النيابة العامّة في تونس بالاحتفاظ به ومباشرة الأبحاث معه، فيما تمّ نقل جثّة والدته إلى الفحص الطبي، وتمّ وضع والده في قسم الإنعاش حيث يخضع للعلاج.

وتواترت في الأيام الماضية الجرائم الصادمة في تونس؛ ما أثار جدلاً واسعاً، حيث أقدم شاب في محافظة القيروان على إضرام النار في جسد معلمة رفضت الارتباط به ما أدى إلى وفاتها، فيما تمّ توقيف الجاني.