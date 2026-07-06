الأسرع عالمياً.. إنهاء إجراءات السفر خلال 3.4 ثوانٍ في دبي

خبرني - كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 9 ملايين و400 ألف مسافر أنجزوا إجراءات السفر عبر منظومة التقنيات الذكية في مطار دبي، التي تشمل البوابات الذكية وخدمة السفر بلا حدود "السجادة الحمراء" وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت الإدارة أن خدمة السفر بلا حدود "السجادة الحمراء" قدمت تجربة عبور تعد الأسرع من نوعها عالمياً، وأسهمت في ترسيخ مكانة مطارات دبي نموذجا عالميا في جودة الحياة وكفاءة العمليات التشغيلية، بعدما نجحت في تقليص زمن العبور بنسبة 60% ليبلغ 3.4 ثانية فقط للمسافر.

وأوضحت أن إجمالي المستفيدين من منظومة السفر الذكي المتكاملة بلغ ٩ ملايين و 464 الف و 57 مسافراً، منهم 9 ملايين و 25 ألف مسافراً استخدموا البوابات الذكية باعتبارها الركيزة الأساسية لإجراءات العبور، فيما أنجز 439 ألف و321 مسافر تجربة السفر عبر خدمة السجادة الحمراء.

وأشارت إلى أن "السجادة الحمراء" تتمتع بقدرة استيعابية تتيح معالجة إجراءات 10 مسافرين في الوقت نفسه بصورة فورية وذكية، في حين تجسد خدمة السفر بلا حدود مفهوما جديدا يقوم على صفر وثائق وصفر نقاط تلامس بما يعكس مستوى متقدماً من التكامل الرقمي.

وتعد الخدمة المرحلة الأكثر تطوراً في مسيرة التحول نحو السفر الذكي، إذ تمكن المسافرين المؤهلين من إتمام إجراءات الدخول والخروج أثناء الحركة، من دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز أي وثائق.

وتعتمد الخدمة على منظومة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري "القياسات الحيوية" ما أحدث نقلة نوعية في تجربة السفر، عبر خفض زمن العبور من 12.5 ثانية إلى 3.4 ثانية فقط، إلى جانب إلغاء جميع نقاط التلامس والاستغناء بالكامل عن الوثائق، في إنجاز يعكس ريادة دبي في تطوير حلول السفر الذكي ويعزز مكانة مطاراتها بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم.