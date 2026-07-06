بالصور .. النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار

خبرني - تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، إذ شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة.

ففي فرنسا، التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو (جنوب غرب البلاد) نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان.

وأدت الحرائق في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10 آلاف شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية، وقال مسؤولون إن الرياح القوية اليوم الاثنين ستؤجج النيران بشكل أكبر.

ويشارك نحو 700 من عناصر الإطفاء، و200 آلية برية، ونحو 10 وسائل جوية في مكافحة هذا الحريق.

ويُتوقع أن تكون 16 مقاطعة في جنوب فرنسا وغربها في حالة تأهب من المستوى البرتقالي الاثنين، مع توقع وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

واندلع حريقان آخران أقل اتساعا في جنوب فرنسا ووسطها الغربي.

وأفادت هيئة الإطفاء بأن معظم الحرائق ناجمة عن نشاط بشري، لكن تكرار موجات الحر والجفاف تحت تأثير التغير المناخي يفاقمها.

وقال حاكم المنطقة بيير رينيو دو لا موت في منشور على منصة إكس إن النيران أتت على حوالي 4600 هكتار في سفوح جبال بيرينيه الفرنسية.

وحذر وزير الداخلية لوران نونيز على قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية قائلا: "تتدهور الظروف مرة أخرى هذا الصباح… تستأنف المعركة اليوم".

وأدت موجات الحر في فرنسا وغرب أوروبا في أوائل الصيف خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى جفاف مساحات شاسعة من الأراضي، مما جعلها معرضة لحرائق الغابات.

وتشتعل النيران في منطقة قريبة من مكان المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات. وأغلقت السلطات المحلية المكان أمام الجمهور لتمكين أجهزة الطوارئ من الوصول بسهولة إلى المنطقة. وسيستمر السباق لكن موكب السيارات المرافق سيكون عند الحد الأدنى.

وفي إسبانيا، اندلع حريق الجمعة قرب منطقة كوستا برافا السياحية، أتى على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية، 97% منها في محمية لاس غافاريس. وقد أصبح "مستقرا" الأحد بحسب جهاز الإطفاء الذي قال إنه سيجري إخماده تماما خلال الأسبوع.

ورفعت السلطات تدبير الإغلاق ومنع التجول الذي فُرض على نحو 10 بلديات حول لا بيسبال دامبوردا قرب غيرونا، على بعد نحو 20 كيلومترا من الساحل المتوسطي، وسمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم.

ويُرجح أن يكون الحريق ناجما عن "إهمال"، وذكرت السلطات أنها احتجزت شخصا للتحقيق. وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن عاملا استخدم على الأرجح آلة قطع في منطقة محظورة.

وفي شمال البرتغال، يستمر حريق حرجي كبير منذ 4 أيام في فوزيلا، ضمن مقاطعة فيزيو. وقد أتى على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، لكن "الوضع يتطور إيجابا"، بحسب السلطات التي أشارت إلى السيطرة على نحو 80% من الحريق أمس الأحد.

وفي اليونان، حذرت السلطات من خطر "كبير جدا" لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة ألسنة اللهب في مصنعين في مدينة سالونيك الكبرى (شمال شرق البلاد)، بعدما تمكنوا من إخماد حريق حرجي.

وأفاد جهاز الدفاع المدني والإطفاء باندلاع ما مجموعه 60 حريقا خلال 24 ساعة فقط في أنحاء البلاد، لكن معظمها أُخمد بسرعة.