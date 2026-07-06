مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

خبرني - بحث رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، خلال استقبالهما في مقر الشركة وفدًا من الجمعية العلمية الملكية برئاسة نائب سمو رئيس الجمعية المهندس رأفت عاصي، وبحضور نائب رئيس الجمعية للبحث العلمي د عرفات عويجان ونائب الرئيس للتكنولوجيا د نبيل الفيومي، فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مديري شركة مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية، آليات تنفيذ دراسات فنية متخصصة مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الرصد البيئي، والاستفادة من المختبرات المعتمدة لدى الجمعية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد، بما يخدم أهداف الطرفين ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

وبين البقاعي أن شركة مصفاة البترول تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة معربا عن تقديره للدور المميز الذي تضطلع به الجمعية العلمية في مختلف المجالات كونها بيت خبرة وطني واقليمي لما تمتلكه من كفاءات علمية وفنية متخصصة ومراكز بحثية ومختبرات معتمدة تسهم في تقديم حلول علمية وتطبيقية في العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية في المملكة.

وأضاف أن التعاون مع الجمعية ينسجم مع توجهات الشركة في تعزيز الأداء البيئي، والاستفادة من أحدث الممارسات العلمية في مجالات الاستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لعمليات الشركة ويدعم خططها التطويرية.

من جانبه، أكد الحياري أنه ينظر إلى هذا اللقاء بالإيجابية والبناء كونه يشكل خطوة استراتيجية مهمة لبناء شراكة مؤسسية مع الجمعية العلمية، للاستفادة من خبراتها في مجالات ترشيد الموارد، واعتماد المختبرات، وإدارة الانبعاثات والامتثال البيئي بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمصفاة، بالتزامن مع استعدادات الشركة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع "تحديث المصفاة" الذي يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتلبية المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه استعرض المهندس عاصي محطات ومراحل تطور الجمعية العلمية كأبرز مؤسسة بحثية غير ربحية في الأردن متعددة التخصصات.

وقدم عاصي شرحاً عن مراكزها البحثية، وأبحاثها في قطاع المياه والبيئة والطاقة، ومشاركات باحثي الجمعية ودورهم في هذا المجال .

وابدى استعداد الجمعية العلمية لبناء شراكات استراتيجية مع شركة مصفاة البترول الأردنية وتسخير إمكانيات الجمعية ومراكزها البحثية في قطاعات المياه والبيئة، والطاقة؛ للارتقاء بأعمال المصفاة الفنية والصناعية عبر توفير حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الجمعية العلمية الفنية في إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات المتخصصة وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركة وتنفيذ مشاريعها وضمان جودتها وفق أفضل المعايير المعتمدة.