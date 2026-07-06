سر الخرائط الورقية.. لماذا لم تختفِ رغم هيمنة GPS؟

خبرني - لم يعد من الصعب اليوم الوصول إلى أي وجهة، فبفضل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتطبيقات الملاحة الذكية، باتت الرحلات أكثر سهولة من أي وقت مضى. يكفي إدخال اسم المكان أو عنوانه في الهاتف الذكي، لتظهر أفضل الطرق مع تحديثات لحظية عن الازدحام والطرق المغلقة ووقت الوصول المتوقع. ورغم هذا التطور الكبير، فإن الخرائط الورقية لم تختفِ كما توقع كثيرون، بل لا تزال تحظى بطلب متزايد في العديد من الدول، حتى في عصر الهواتف الذكية.

تعود جذور نظام تحديد المواقع العالمي إلى فترة الحرب الباردة، حين بدأ تطوير هذه التقنية لأغراض عسكرية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم الابتكارات التي يعتمد عليها المدنيون حول العالم. وفي قطاع السيارات، لم يبدأ انتشار أجهزة الملاحة بشكل واسع إلا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن تُحدث تطبيقات الهواتف الذكية نقلة نوعية في هذا المجال.

وجاءت نقطة التحول الكبرى عام 2005 مع إطلاق خرائط جوجل في الولايات المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الملاحة الرقمية. ومع مرور السنوات، ظهرت عشرات التطبيقات المنافسة على الهواتف الذكية، خصوصًا على نظام أندرويد، وأصبح التنقل لا يتطلب سوى بضع نقرات للحصول على توجيهات دقيقة خطوة بخطوة.

ورغم هذه السهولة، فإن الخرائط الورقية لم تخرج من المشهد، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أكدت كيندرا إنسور، نائبة رئيس شركة راند ماكنالي، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشركة بدأت تسجل ارتفاعًا في مبيعات أطالس الطرق منذ عام 2015.

كما شهدت هيئة المساحة البريطانية (Ordnance Survey) زيادة كبيرة في الطلب على الخرائط الورقية، إذ ارتفعت مبيعات الخرائط المخصصة بنسبة 144% خلال عام 2020، قبل أن تحقق زيادة إضافية بنسبة 28% في عام 2021. ولا تزال مؤسسات مثل (AAA) و(راند ماكنالي) تواصل إصدار خرائط ورقية محدثة، فيما تستمر AAA في توفير كتيبات (TripTik) التي تتضمن مسارات مطبوعة حسب طلب المسافرين.

ويرى خبراء أن استمرار الطلب على الخرائط التقليدية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنها لا تعتمد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى أنها تمنح المستخدم تجربة ملاحة أكثر تفاعلاً وشمولاً.

ورغم أن نظام GPS أصبح الوسيلة الأكثر استخداما في القرن الحادي والعشرين، فإن له بعض القيود. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع (UTires.com)، فإن أكثر من 55% من المشاركين في بعض المناطق، مثل مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة الرقمية.

لكن هذه التطبيقات تحتاج غالبا إلى اتصال بالأقمار الصناعية أو بشبكات الهاتف المحمول للحصول على البيانات وتحديث المسارات. صحيح أن بعض التطبيقات تتيح استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت بعد تحميلها مسبقًا، كما أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تستطيع مواصلة الملاحة إذا انقطع الاتصال بعد بدء الرحلة، إلا أن المشكلة تظهر عندما يحتاج المستخدم إلى البحث عن وجهة جديدة في منطقة لا تتوفر فيها أي تغطية.

وقد برزت هذه المشكلة بوضوح في أوائل عام 2026، عندما شهدت موسكو وسانت بطرسبرغ انقطاعات واسعة في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تعطل العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على الخرائط والأطالس الورقية ثلاث مرات في تلك المناطق.

وفي حادثة أخرى، وجد زوجان كانا يسافران من كندا إلى ولاية كارولاينا الشمالية نفسيهما وسط الفوضى التي خلفها إعصار هيلين، بعدما تسبب الإعصار في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي تلك الظروف، أصبحت الخرائط الورقية الوسيلة الوحيدة التي مكنتهما من تحديد الطرق، بل ومساعدة مسافرين آخرين على مغادرة المناطق المتضررة بأمان.

ولا يقتصر تفوق الخرائط الورقية على العمل في غياب الإنترنت، إذ يرى مختصون أنها تمنح المستخدم فهما أعمق للبيئة المحيطة. فعلى عكس تطبيقات الملاحة التي تقوم بمعظم عمليات التفكير وتكتفي بإعطاء تعليمات متتابعة، تفرض الخريطة الورقية على المستخدم قراءة الطريق بنفسه وربط المواقع والمعالم ببعضها، وهو ما يعزز إدراكه للمكان.

كما تشير أبحاث إلى أن التفاعل المباشر مع الخرائط الورقية يساعد الدماغ على تكوين صورة ذهنية أكثر دقة للمناطق المحيطة، ويُحسن القدرة على تذكر الاتجاهات والمعالم مقارنة بالاعتماد الكامل على التوجيهات الرقمية.

ومن مزايا الخرائط التقليدية أيضا أنها تعرض مساحة جغرافية واسعة في نظرة واحدة، ما يسمح للمستخدم بفهم موقعه بالنسبة للمدن والطرق والمعالم المختلفة. في المقابل، تعرض معظم تطبيقات GPS جزءًا محدودًا من الطريق المحيط بالمركبة، وهو ما قد يجعل تعديل المسار أثناء الرحلة أكثر صعوبة إذا فقد السائق الإحساس بالمشهد الجغرافي العام.

وفي هذا السياق، أوضح ميلر إدواردز، وهو محقق متقاعد، لشبكة CBS News، أن الخرائط المطبوعة تمنحه رؤية أشمل للمنطقة، قائلاً: "إنها تعطيني فكرة عامة عن منطقة أوسع أحتاج إلى زيارتها، فهي تعرض مدنًا مختلفة ووجهات نظر متنوعة."

ورغم أن أنظمة GPS أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن التجارب العملية والأحداث الطارئة تثبت أن الخرائط الورقية لا تزال تحتفظ بقيمتها، سواء باعتبارها وسيلة احتياطية عند انقطاع الاتصالات، أو أداة تمنح المسافر فهمًا أعمق للطريق ومحيطه، وهو ما يفسر استمرار وجودها حتى في عصر الملاحة الرقمية.