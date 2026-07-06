ما هي أعلى سرعة شحن يمكن أن تدعمها أجهزة آيفون وآيباد؟

خبرني - تواصل أبل تحسين تجربة الشحن في أجهزة آيفون وآيباد المزودة بمنفذ USB-C، مع دعم سرعات شحن أعلى مما قد يتوقعه كثير من المستخدمين.

وباتت سرعة الشحن من أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات شراء الهواتف والأجهزة اللوحية الحديثة، في ظل تزايد الاعتماد اليومي عليها في العمل والترفيه.

ورغم كشف أبل تدريجيًا عن قدرات الشحن الفعلية لأجهزتها، لا يزال كثير من المستخدمين غير مدركين للسرعات القصوى التي يمكن أن توفرها أجهزة آيفون وآيباد عبر منفذ USB-C.



اختلاف كبير

رغم أن أبل لم تعد تضع شواحن في صناديق هواتف آيفون، إلا أن ذلك لا يعني أن الشحن أصبح أبطأ.

بل على العكس، يمكن لبعض أجهزة آيفون الحديثة الوصول إلى سرعات شحن تصل إلى حوالي 40 واط في الظروف المثالية، بينما تتراوح سرعة الشحن الفعلية في الاستخدام اليومي غالباً بين 20 و30 واط فقط حسب نوع الشاحن والكابل المستخدم.

في المقابل، يمكن أن تصل بعض أجهزة آيباد الأحدث إلى سرعات أعلى، حيث يدعم آيباد الأساسي شحناً يصل إلى نحو 45 واط، بينما يمكن أن يصل آيباد برو الأحدث إلى ما يقارب 60 واط.

أجهزة آيفون الحديثة

تشير الاختبارات الحديثة إلى أن أجهزة آيفون 17 يمكنها الوصول إلى سرعات شحن قصوى تقارب 36 واط، مع تحسن ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة.

كما تؤكد أبل أن هذه الأجهزة يمكن أن تصل إلى 50% من البطارية خلال حوالي 20 دقيقة فقط عند استخدام شاحن مناسب عالي القدرة.

أما الإصدارات الأقل مثل iPhone Air فتصل إلى سرعات أقل تبلغ حوالي 20 واط، وهو ما يعكس توازن أبل بين التصميم النحيف والأداء.

أجهزة آيباد

بالنسبة لأجهزة آيباد، فإن السرعات تختلف حسب الطراز. فالأجهزة الأساسية تشحن بسرعة جيدة باستخدام شاحن بقدرة 30 واط أو أكثر، بينما أجهزة آيباد برو يمكنها الاستفادة من شحن أسرع يصل إلى 60 واط.

ورغم أن أبل لا تقدم دائماً أرقاماً رسمية موحدة، إلا أن التجربة العملية تُظهر أن الشحن السريع في آيباد يعتمد بشكل كبير على استخدام شاحن USB-C عالي الجودة يدعم تقنية Power Delivery.

أهمية الشاحن والكابل

أحد أهم العوامل المؤثرة في سرعة الشحن هو نوع الشاحن والكابل المستخدم.

فحتى لو كان الجهاز يدعم شحناً سريعاً، فإن استخدام شاحن ضعيف أو كابل غير مناسب قد يحدّ من السرعة بشكل كبير.

لهذا توصي التقارير التقنية باستخدام شواحن USB-C بقدرة لا تقل عن 30 واط لجهازي آيفون وآيباد، لضمان الوصول إلى أفضل أداء ممكن.

وتوضح هذه التطورات أن أجهزة آيفون وآيباد أصبحت تدعم سرعات شحن أعلى بكثير من السابق، لكن الاستفادة منها تعتمد على اختيار الشاحن المناسب.

ومع استمرار تطور تقنية USB-C، من المتوقع أن تصبح سرعات الشحن أسرع وأكثر كفاءة في المستقبل القريب.