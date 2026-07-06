فنان مصري يعترف بتعاطيه المخدرات ويكشف عن فترة صعبة

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد مجدي في تصريحات جريئة عن تفاصيل مأساوية من طفولته وأسرار تحول مسيرته الفنية، مؤكدا أن تعاطيه المواد المخدرة في سن مبكرة كان الخطيئة الأكبر في حياته.

وقال عبر برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، إن رحلته مع الإدمان بدأت في سن الخامسة عشرة، وهي تجربة مريرة أفقدته ثقته بنفسه تماماً وهزت استقرار عائلته وثقتها به.

ووصف الفنان الشاب تلك المرحلة بأنها الأصعب على الإطلاق، مشيراً إلى أن العبور منها إلى بر الأمان لم يكن مفروشاً بالورود، بل تطلب رحلة تعافٍ شاقة ومواجهة حقيقية مع الذات.

وأضاف أن هذه الأزمة، رغم قسوتها، شكلت نقطة تحول جوهرية أسهمت في بناء شخصيته الحالية ومنحته نضجاً مبكراً وقدرة أكبر على تحمل المسؤولية واستعادة مكانته داخل أسرته.

وعلى الصعيد المهني، كشف أحمد مجدي عن النضج الفني الذي وصل إليه، معتبراً أن مشاركته في مسلسل "فات الميعاد" كانت بمثابة محطة فارقة غيرت كلياً من أسلوب تحضيره للشخصيات؛ وهو التكنيك الذي طبقه لاحقاً وبنجاح في مسلسل "الست موناليزا".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه بات يبتعد عن الحماس المتسرع الذي كان يحكم خياراته في البدايات، ويفضل الآن الانتقال نحو أدوار أكثر عمقاً وتركيباً تعكس تطوره الإنساني والفني.