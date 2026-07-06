مصر.. تحرك عاجل بعد انتشار الثعابين ووفاة عدة أشخاص

خبرني - شهد مجلس النواب المصري تحركا عاجلا عقب فاجعة إنسانية هزت محافظة الشرقية تسببت في وفاة 3 أشخاص تعرضوا للدغ الأفاعي.

وتقدم أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بطلب وضع خطة وطنية متكاملة للوقاية من مخاطر انتشار الثعابين وسرعة إسعاف المصابين في القرى والمناطق الريفية.

وأكد أن تكرار هذه الحوادث يفرض على الحكومة تغيير استراتيجيتها، بحيث لا يقتصر التعامل مع الأزمة على رد الفعل بعد وقوع الكارثة، بل يتطلب رؤية وقائية استباقية تحمي أرواح المواطنين في المحافظات الزراعية الأكثر عرضة للخطر.

وكشف أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن المديرية سجلت 12 حالة إصابة بلدغات الأفاعي حتى الآن، توفي منها 3 حالات، بينما باقي الحالات بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الحالة التي تُوفيت مؤخرًا تلقت 20 جرعة من المصل المضاد للثعابين، إلا أن كمية السم التي دخلت الجسم كانت شديدة للغاية، مما أدى إلى الوفاة.

وجاء هذا التحرك البرلماني على خلفية وقائع مؤسفة شهدتها قرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية خلال الأيام الماضية، حيث أسفرت لدغات الثعابين عن وفاة طفلين وسيدة وإصابة آخرين، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والقلق الشديدين بين الأهالي، خاصة مع تزايد ظهور هذه الزواحف الخطيرة في المجاري المائية والمصارف والمناطق الزراعية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.