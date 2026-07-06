2.544 مليار جيجابايت استهلكها الاردنيون في 3 أشهر

خبرني - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الاول من العام 2026 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع اعداد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8,3 مليون اشتراك مقارنة بـ 8.03 مليون اشتراك للربع الاول من العام 2025 أي بنسبة نمو 3.4%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (829) ألف اشتراك مقارنة بـ (818) ألف اشتراك للربع الاول من العام 2025.

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة:

بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (465) ألف اشتراك للربع الاول مقارنة بحوالي (484) ألف اشتراك للربع الاول من العام 2025 حيث بلغت نسبة الانخفاض (3.9%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (68%) من المجموع الكلي وما نسبته (32%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (7.5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الاول مقارنة بــحوالي (9.7) مليون دقيقة اتصال للربع الاول من العام 2025 متراجعاً بنسبة بلغت (22.7%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (81%)، وما نسبته (19%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق:

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.3) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (8.03( مليون اشتراك للربع الاول من العام 2025 بنسبة نمو (3.4%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 62% ) للدفع المسبق و(39%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (79%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (21%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (6.3) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (173) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 422.9) مليون رسالة في الربع الاول من العام 2025 وبنسبة انخفاض (59%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الاول من العام 2026 ما نسبته (68.6%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (68.4% ) للربع الاول من العام 2025 وبنسبة انتشار (105.5%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة للربع الأول من العام2026..

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (844) مليون جيجا بايت في الربع الاول مقارنة مع حوالي (674.9) مليون جيجا بايت في الربع الاول لعام 2025، وبنسبة نمو بلغت (25%).

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق:

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(829) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (818) الف اشتراك في الربع الاول من العام 2025 حيث بلغت نسبة النمو (1.3%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.2%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الاول للعام 2026، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق اللاسلكي الثابت (FBWA) ما نسبته (15.3%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (4.8%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الالياف الضوئية (Fiber) (79.6%)مع نهاية الربع الأول للعام 2026، حيث وصلت اشتراكات تقنية الالياف الضوئية (Fiber) ما مجموعه (660) ألف اشتراك خلال الربع الاول للعام 2026.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.7) مليار جيجا بايت للربع الاول للعام 2026 مقارنة مع (1.4) مليار جيجا للربع الاول من العام 2025 وبلغت نسبة النمو (21.4%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (700) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الاول من العام 2025 حوالي (575) جيجا وبنسبة نمو (21.7%).

اشتراكات الجيل الخامس المتنقل:

وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الاول للعام 2026 حيث بلغت ما مجموعه (433,4) ألف اشتراك مقارنة مع الربع الرابع من العام 2025 والذي بلغ حوالي (320.7) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي ( 35%)، وبنسبة نمو بلغت (95%) عن الربع الاول من عام 2025 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (221.9) ألف اشتراك.

خدمات الخطوط المؤجرة:

هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (24.3) ألف اشتراك في نهاية الربع الاول من العام 2026 مقارنة مع (24.5) ألف اشتراك في الربع الاول من العام 2025 متراجعاً بنسبة (0.8%).