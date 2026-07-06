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كاتس يهدد إيران تزامنا مع تشييع خامنئي

  • 06 تموز 2026
  • 13:56
كاتس يهدد إيران تزامنا مع تشييع خامنئي

خبرني - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس النظام الإيراني تزامنا مع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، الذي قال إنه "قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدميرها".
وقال كاتس إن "أي قائد إيراني يحاول الترويج لخطط جديدة تهدف إلى تدمير إسرائيل سيكون مصيره الفشل والإحباط، تماماً كما حدث مع من سبقوه".

وأدان ما وصفه بـ"الدعوات المتطرفة" التي أطلقها بعض الإيرانيين خلال الجنازة، مطالبين بموت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن هذه الدعوات "تكشف عن الوجه الحقيقي لنظام الآيات الله، وتفضح طبيعته المتطرفة التي تتجاوز حتى العداء السياسي التقليدي".

واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالقول: "لقد نجح الهجوم القوي الذي قادته إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضد إيران في إزالة التهديد المباشر الذي كان يحدق بنا، وألحق أضرارا جسيمة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية. ونحن مستعدون في أي وقت وفي مواجهة أي تهديد، للدفاع عن أنفسنا مجددا، سواء بالتعاون مع حلفائنا أو بمفردنا".

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