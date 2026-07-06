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غزة تئن تحت وطأة العطش بعد 1000 يوم من الحرب

  • 06 تموز 2026
  • 13:55
غزة تئن تحت وطأة العطش بعد 1000 يوم من الحرب

خبرني - أعلنت بلدية غزة أن المدينة تعاني أزمة مياه هي الأشد منذ 1000 يوم وأن العجز المائي بلغ 70%، مع توفر 30 ألف متر مكعب يوميا فقط مقابل حاجة فعلية تبلغ 100 ألف متر.
وأوضحت البلدية أن 85% من الآبار المركزية دمرت، وخرج 72 بئرا عن الخدمة، إلى جانب تدمير أكثر من 150 ألف متر من شبكات المياه، وتوقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت تغطي 10% من الاحتياج.

وبحسب البيان، يواجه نحو مليون مواطن ونازح عطشا حادا، يضطرون معه للانتظار ساعات طويلة للحصول على المياه، فيما لا يتجاوز نصيب الفرد في كثير من المناطق 10 إلى 20 لترًا يوميًا، مقارنة بالحد الأدنى العالمي (80-100 لتر).

وأشارت البلدية إلى أن نقص الوقود وقطع الغيار يهدد بتوقف ما تبقى من الآبار ومحطات الضخ، محذرة من مخاطر صحية وبيئية جراء شح المياه، ومطالبة بالسماح الفوري بإدخال الوقود والمعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

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