فضل شاكر يغادر المستشفى العسكري

خبرني - غادر الفنان اللبناني فضل شاكر المستشفى العسكري بعد أن أكمل الفحوصات الطبية التي خضع لها على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مطلعة أن حالته الصحية لا تزال دقيقة وتستدعي متابعة طبية مستمرة، إذ أن خروجه من المستشفى لا يعني انتهاء المرحلة العلاجية، بل لا تزال حالته تتطلب مراقبة دقيقة للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأزمة الصحية الأخيرة قد استدعت نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي الرعاية المناسبة، وبالتزامن مع ذلك لا يزال ملفه القانوني مفتوحا، إذ تنتظر المحكمة العسكرية البت في طلبات إخلاء السبيل المقدمة بشأنه.

وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، فيما تستمر الإجراءات القضائية وفق المسار القانوني المعتمد.

وكانت محكمة جنايات بيروت قد أصدرت، في مايو الماضي، حكماً ببراءة شاكر في القضية التي حوكم فيها إلى جانب الشيخ الموقوف أحمد الأسير، والمتعلقة باتهامهما بمحاولة قتل هلال حمود، الذي كان عنصرا في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله.

وتعود القضية إلى دعوى أقامها حمود قبل 11 عاما، اتهم فيها شاكر بتهديده بالقتل، قبل أن يتراجع لاحقا عن أقواله وينفي تعرضه لأي تهديد من الفنان اللبناني، متنازلا عن الدعوى.

في المقابل، لا تزال قضية أخرى تنتظر شاكر، تتعلق بأحداث عبرا التي وقعت أواخر يونيو 2013 قرب مدينة صيدا، بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين لأحمد الأسير، عقب مهاجمة حاجز للجيش.

ويواجه شاكر في هذه القضية اتهامات بتمويل جماعة الأسير، ودعمها بالسلاح، والمشاركة في الاعتداء على حاجز للجيش اللبناني، وهي اتهامات سبق أن نفاها.