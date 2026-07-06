23 قتيلا خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

خبرني - قُتل 23 شخصا على الأقل، بينهم أربعة حراس، في سريلانكا اليوم الاثنين، وأصيب أكثر من 100 آخرين في أسوأ أعمال شغب تشهدها السجون منذ أكثر من خمس سنوات.

وأكدت الشرطة نقل المصابين خلال أعمال الشغب في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو إلى مستشفى نيغومبو، شمال العاصمة، عقب اشتباكات ليلية بين سجناء من عصابتين لتجارة المخدرات.

وأفادت مديرة المستشفى، بوشبا غاملاث، باستقبال أكثر من 100 جريح من السجناء والحراس، بعضهم مصاب بأعيرة نارية.

سبب اندلاع الشغب

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث مساء الأحد عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات، داخل المنشأة التي تضم ما يقرب من 10 آلاف سجين.

وقال شرطي لوكالة الصحافة الفرنسية: "خرج الوضع تماما عن السيطرة، وقُتل أربعة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب".

وقد استُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمّع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

وتجمعت حشود كبيرة من أقارب السجناء خارج السجن، في حين أفاد سكان محليون بسماعهم دويّ إطلاق نار، بينما نشرت السلطات طائرات مسيّرة لمراقبة الوضع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد-19 عن مقتل 11 شخصا وإصابة 117 آخرين، مما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا أكثر من 41 ألف سجين حتى الأحد، ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.