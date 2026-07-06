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ضربة جديدة لسارقي المياه في ناعور

  • 06 تموز 2026
  • 13:18
ضربة جديدة لسارقي المياه في ناعور

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور  الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 9 اعتداءات على خطوط المياه قطر 2 انش و1 انش لتزويد منازل  بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه . 
وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تم تنظيم الحملة صباح يوم الاحد 5/7  وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق. 
وتواصل الوزارة - سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام .

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