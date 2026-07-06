مدرب إسبانيا يحذّر من رونالدو ويعتبر لقاء البرتغال بمثابة نهائي

خبرني - حذّر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا من الهدّاف البرتغالي كريستيانو رونالدو عشية مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، معتبرا أن اللقاء سيكون "بمثابة نهائي".

المدرب الإسباني في تصريح له أمس الأحد قال " في مناسبات سابقة أكدت إنني معجب صريح بكريستيانو، كما أنني معجب بلاعبين وأشخاص مثله يملكون الشخصية والطموح ويعرفون كيف يتطورون وينمون يوما بعد يوم. إنه نموذج للقيم بالنسبة للشباب وكذلك للكبار".

أضاف "لذلك أكنّ تقديرا كبيرا لكريستيانو، فهو لاعب، رغم تقدمه في العمر، لا يزال قادرا على تقديم المزيد. واليوم هو لاعب يجب مراقبته دائما، كما هو الحال دائما مع كريستيانو".

وكان رونالدو أشار في المؤتمر إلى أن مفتاح الفوز على إسبانيا هو "أن نكون مؤمنين بأنفسنا، أن نركض وأن نتحلى بالشجاعة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أراها لنفوز على إسبانيا".

وتابع دي لا فوينتي "أعتقد أن المباراة لا تعني فرض رقابة فردية عليه تحديدا، لكن علينا الانتباه له عندما يتواجد في مناطق معينة من الملعب (...) لذلك سنكون حذرين جدا معه".

واعتبر المدرب الذي يقود "لا روخا" منذ 2022 أن المواجهة مع البرتغال في دور الـ16 ستكون "بمثابة نهائي. المباراة النهائية تعني أنها قد تكون الأخيرة إذا لم نتأهل، أو أنها تفتح الطريق لمباريات أخرى. لذلك يجب أن يكون التحسن قويا، مستمرا، لكن فوريا أيضا. أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه".

وستكون المواجهة بين بعض أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكن دي لا فوينتي رأى أن "لاعبيّ هم الأفضل لأنني أعرفهم جيدا، وأعرف عملهم اليومي وقدرتهم على التطور".

تابع "غدا سيتواجه فريقين بخصائص متشابهة في جميع الجوانب. المباراة ستحسمها التفاصيل. عندما يكون هناك هذا العدد من اللاعبين المميزين، يمكن لأي لحظة أن تغيّر مجرى اللقاء. نؤمن بضرورة التمسك بأسلوبنا، مع محاولة تقديم أفضل ما في كرة القدم".

ويضم خط وسط منتخب إسبانيا القائد رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2024، كما ثنائي برشلونة بيدري وداني أولمو، فيما يحضر ثنائي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش وقائد مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديش.

وواصل بطل كأس أوروبا 2024 إشادته بلاعبيه قائلا "ينقصهم فقط أن يصبحوا أبطالا للعالم من أجل تجاوز ذلك الجيل (الذي حقق اللقب عام 2010) واعتبارهم الأفضل".

- "هدوء" جمال

أردف "صحيح أن الألقاب الكبرى هي التي تُخلّد في الذاكرة، لكنها ليست المعيار الوحيد. بغض النظر عن النتيجة، فإن التقدير الذي سيحصل عليه هؤلاء اللاعبون مع مرور الوقت سيكون استثنائيا ورائعا".

وتطرّق إلى النجم الشاب لامين جمال (19 عاما) قائلا "أعتقد أن اللاعب ليس موهبته فقط هي ما تصنعه، بل هناك عوامل أخرى كثيرة. الأهم هو التحكم في العواطف والمشاعر داخل الملعب، وهذا ما يميز اللاعبين الكبار".

أضاف "هذا اللاعب، رغم صغر سنه، يمتلك هدوءا كبيرا وقدرة على التحكم في مشاعره في مباريات كبيرة، وهذا فارق مهم جدا. لأنه من دون هذا الجانب الذهني، لن تكون الموهبة وحدها كافية".

أما عن لاعب الوسط فابيان رويس الذي كان لاعبا أساسيا وأصبح بديلا في المباريات الثلاث الماضية، قال المدرب "فابيان لاعب قريب جدا منا، ونحن نثق به منذ سنوات طويلة، وسيبقى كذلك، خاصة في اللحظات المهمة. لكن هناك أيضا لاعبون آخرون".

ختم "ما أريد قوله هو أننا نملك مجموعة من اللاعبين المميزين. تعلمنا من التجارب السابقة أن الفوز لا يتحقق فقط عبر التشكيلة الأساسية، بل أيضا من خلال مساهمة اللاعبين الذين يدخلون خلال المباراة".