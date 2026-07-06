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  • القضاء العراقي: ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط

القضاء العراقي: ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط

  • 06 تموز 2026
  • 13:02
القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط

خبرني  - كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق ، اليوم الاثنين، عن ضبط (25) مليار دينار عراقي جديدة (حوالي 19.1 مليون دولار)، فضلاً عن ضبط مبلغ (مليون دولار)، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي (5) كيلو غرامات ( حوالي 655 ألف دولار أمريكي) في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والاطراف المتورطة معه.

وأضاف القاضي المختص في بيان، أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.

وأشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار (حوالي 97 مليون دولار) ، و (24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.

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