وزارة الزراعة تخرج عن صمتها بخصوص مزرعة (السوسنة السوداء)

خبرني - قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة إن قرار إغلاق حديقة السوسنة السوداء جاء نتيجة مخالفات تتعلق بتعليمات ترخيص حدائق الحيوانات، مشدداً على أن الهدف هو تصويب الأوضاع بما يضمن السلامة العامة والصحة الحيوانية.

وأضاف المهندس الطراونة في تصريحات إذاعية، إن المنشأة هي حديقة حيوانات وليست مزرعة تربية وإكثار وبالتالي تخضع لتعليمات ترخيص حدائق الحيوانات موضحاً أن عدداً من الاشتراطات الواردة في التعليمات لم يتم استيفاؤها، وأن الوزارة سبق أن وجهت مذكرة تتضمن 29 بنداً لتصويب الأوضاع، إلا أن مخالفات جديدة ظهرت لاحقاً.

وأضاف أن من أبرز المخالفات عدم استيفاء شرط الحد الأدنى للمساحة، مشيراً لعدم وجود طبيب بيطري متفرغ بشكل كامل للحديقة، إضافة إلى وجود ملاحظات تتعلق بالإكثار داخل الحديقة، موضحاً أن التعليمات تمنع إكثار الحيوانات داخل حدائق الحيوان، وأن هذه العملية يجب أن تتم في منشآت متخصصة.

وأكد أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع إدارة الحديقة ومنحتها ثلاث فرص لتصويب أوضاعها قبل الوصول إلى قرار الإغلاق، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار، لكنه يجب أن يكون استثماراً ملتزماً بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأوضح أن من أبرز أسباب الإغلاق وجود تواصل مباشر بين الزوار والحيوانات، مبيناً أن التعليمات تمنع الملامسة المباشرة لما قد تسببه من انتقال للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكداً أن الزوار يمكنهم مشاهدة الحيوانات دون الاحتكاك بها.

كما أشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بحيازة بعض الحيوانات، مثل الجوارح والزواحف، مؤكداً ضرورة تقديم الوثائق القانونية التي تثبت آلية الحصول عليها.

وفيما يتعلق ببقية حدائق الحيوانات في المملكة، قال المهندس مصباح إن جميعها غير مرخصة، مؤكداً أن الوزارة بدأت بحديقة السوسنة السوداء لأنها، بحسب وصفه، “الأكثر خطورة” نتيجة كثافة التماس المباشر بين الزوار والحيوانات، مشيراً إلى أن أربع حدائق أخرى أُبلغت بضرورة تصويب أوضاعها، وسيتم إغلاقها أيضاً إذا لم تلتزم خلال الفترة المحددة.

وأضاف الطراونة أن بإمكان العاملين في الحديقة رعاية الحيوانات وإطعامها وليسو ممنوعين من ذلك، قائلاً إن من المخالفات التي يجب تصويبها إيجاد باب ثاني للحديقة لغايات الطوارئ كونه لا يوجد إلا باب واحد للحديقة.