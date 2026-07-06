خبرني - يحتل يوم 14 يوليو/تموز مكانة مميزة في تاريخ العاصمة الفرنسية باريس، حيث اقتحم سكانها سجن الباستيل عام 1789 في حدثٍ أصبح رمزاً لبداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق، ونقطة فاصلة في تاريخ فرنسا الحديثة، إذ مثّل انطلاق مرحلة جديدة من المطالبة بالحرية والمساواة وحقوق المواطنين.

ومن هذا الحدث المفصلي في تاريخها، تبرز باريس بوصفها واحدة من أقدم العواصم الأوروبية وأكثرها تأثيراً في التاريخ السياسي والثقافي والفكري للعالم، فعلى مدى أكثر من ألفي عام تحولت من مستوطنة صغيرة أقامتها قبيلة غالية سلتية على ضفاف نهر السين إلى عاصمة لدولة أصبحت في مراحل مختلفة من أقوى القوى الأوروبية.

كما أصبحت هذه المدينة مركزاً للفنون والعلوم والفلسفة والآداب والثورات السياسية، ولا يمكن فهم تاريخ فرنسا أو أوروبا الحديثة دون التوقف أمام تاريخ باريس، التي ارتبط اسمها بالملكية والثورة والجمهورية والإمبراطورية والاحتلال والتحرير، ثم أصبحت رمزاً عالمياً للثقافة والسياحة والدبلوماسية الدولية.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن باريس تقع في الجزء الشمالي الأوسط من فرنسا على ضفاف نهر السين، على بُعد نحو 375 كيلومتراً من مصبه في القناة الإنجليزية، وتشير الأدلة إلى أن الإنسان استوطن موقع المدينة الحالية منذ حوالي 7600 قبل الميلاد، وقد انطلقت المدينة الحديثة من جزيرة إيل دو لا سيتي، ثم توسعت تدريجياً لتشمل ضفتي نهر السين وتمتد بعيداً عنهما. فما هي قصة باريس المعروفة بمدينة النور؟

البدايات

يرجع تاريخ المدينة إلى القرن الثالث قبل الميلاد عندما استقرت قبيلة "الباريسي"، وهي إحدى القبائل الغالية السلتية التي عاشت في منطقة بلاد الغال، على جزيرة صغيرة وسط نهر السين عُرفت لاحقاً باسم "إيل دو لا سيتي".

وقد اختارت القبيلة هذا الموقع بسبب سهولة الدفاع عنه وسيطرته على طرق التجارة النهرية، الأمر الذي جعل المستوطنة مركزاً تجارياً مهماً قبل وصول الرومان، وكانت الحياة الاقتصادية تعتمد على التجارة وصيد الأسماك والزراعة المحدودة، بينما شكل النهر شريان الحياة الرئيسي الذي ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

وفي عام 52 قبل الميلاد أخضع القائد الروماني يوليوس قيصر بلاد الغال لسيطرة روما بعد حروب طويلة، وتحولت المستوطنة إلى مدينة رومانية عُرفت باسم "لوتيشيا" وأقام الرومان الشوارع المرصوفة والحمامات العامة والمعابد والمسرح والمدرجات، كما أصبحت المدينة جزءًا من شبكة الطرق الرومانية التي ربطت الإمبراطورية بأقاليمها الغربية، وخلال تلك الفترة انتقلت المدينة تدريجياً من الجزيرة إلى الضفة اليسرى لنهر السين، حيث ظهرت المباني الإدارية والأسواق والمساكن الرومانية.

ومع تراجع النفوذ الروماني في بلاد الغال خلال أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، بدأ اسم لوتيشيا يختفي تدريجياً، وحلّ محله الاسم اللاتيني سيفيتاس باريسيوروم، أي مدينة الباريسيين، نسبةً إلى القبيلة التي استوطنت المنطقة قبل الغزو الروماني، ومع مرور الوقت اختُصر الاسم إلى باريس.