انطلق موكب جنازة جثمان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير/شباط الماضي، مع أربعة من أفراد أسرته، وذلك في حضور جماهيري ضخم في شوارع العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) أن المشيعين في شارع آزادي في طهران، أخذوا في إلقاء الزهور على الموكب الجنائزي "التاريخي" الذي يحمل نعوش المرشد الراحل وأربعة من أفراد أسرته، الذي أحيط بجوانب مزخرفة مفتوحة تسمح للمشيعين برؤية ما بداخلها.

وبحسب (إيرنا) فإن الموكب يضم، إلى جانب جثمان المرشد الأعلى، جثامين السيدة بشاري حسيني خامنئي، والسيدة مصباح الهدى باقري، والسيدة الزهراء حداد عادل، زوجة المرشد الجديد، والسيدة الزهراء محمدي كلبايغاني، من أسرة المرشد الراحل.

وتقدر السلطات الإيرانية عدد المشاركين بالملايين في أعداد قد تضاهي أعداد من شاركوا في وداع سلفه قبل نحو أربعة عقود، في جنازة مهيبة حضرها نحو 10 ملايين شخص آنذاك، بحسب الإعلام الرسمي.

وبعد أن وضع جثمان خامنئي في مجمع المصلى الكبير بطهران، يُنقل الآن نعشه وأسرته في موكب جنائزي يمتد لعشرة كيلومترات عبر المدينة، مع توقعات باستمرار الموكب لنحو 12 ساعة، في وداعٍ جماهيري أخير في العاصمة الإيرانية.

ويعد هذا رابع يوم لمراسم الجنازة التي بدأت يوم الجمعة وتستمر لأسبوع، يُختتم بمواراته الثرى في مسقط رأسه (مشهد) يوم الخميس المقبل، ليُدفن في مرقد الإمام الرضا، أحد أكبر وأهم المراقد والمزارات الدينية الإسلامية في العالم، الذي يضم ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة.

وقد تجمع المعزون في ساحة الإمام الحسين شرقي طهران، حيث علقوا دمية تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، فيما استخدمت المياه لرشّ الحشود في طهران، حيث تشهد العاصمة الإيرانية موجة حرّ شديدة تصل إلى 37 درجة مئوية.

ودوّت هتافات المشيعين بالانتقام، مع انتشار الأعلام الحمراء، رمز الثأر.