على منصة إكس، أشاد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بالطريقة التي كرّمت بها "جموع الشعب الإيراني الإسلامي الفخور الذي لا يُقهر، شهيدَها".

وسيتبع موكب يوم الاثنين فعاليات مماثلة في مدينة قُم، المركز الديني الرئيسي، يوم الثلاثاء، وفي مدينتي النجف وكربلاء في العراق يوم الأربعاء، وصولاً إلى أن يوارى جثمان خامنئي الثرى في مسقط رأسه مشهد، شمال شرق إيران، يوم الخميس.

وقد ظهر ثلاثة من أبناء علي خامنئي علناً في جنازة أبيهم المرشد الراحل يوم الأحد، في ظهور نادر، ما زاد من تسليط الضوء على غياب ابنه مجتبى الذي عُيّن مرشداً أعلى بعد وقت قصير من اغتيال والده، لكنه لم يظهر علناً منذ ذلك الحين.

وقد قُتل خامنئي وأربعة من أفراد أسرته، في 28 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية، بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية، فيما صرّح مسؤولون بأن ابنه مجتبى، المرشد الجديد، أُصيب في الغارة الجوية، لكن مدى خطورة إصاباته لا يزال غير واضح.

أما القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، فيظهر لليوم الثاني على التوالي خلال الجنازة، حيث غاب عن الأنظار طوال فترة الحرب منذ أن قُتل سَلَفُه في 28 فبراير/شباط.

كما ظهر إسماعيل قاآني، القائد الغامض لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمسؤول عن عملياته الخارجية، في ظهور نادر كذلك.

وقد حرصت السلطات الإيرانية على أن تبدو إيران جبهة موحدة، على الرغم من أنهم لم يُشاهد في المراسم حتى الآن أي من أسلاف الرئيس مسعود بزشكيان، الذين كانت علاقتهم متوترة مع خامنئي.

وبالتزامن مع الجنازة الشعبية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الشعب الإيراني سيواصل مسيرة شرف إيران وتقدمها ومجدها".

وكتب على منصة إكس إن "المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي علّم الجميع أن أعظم ثروة للبلاد هي شعبها ووحدته".