تطورات جديدة في قضية وفاة الممثلة إيجي إرتيم

خبرني - شهدت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم عن عمر 35 عاما تطورا مهما، مع صدور التقرير الأولي عن معهد الطب الشرعي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "Milliyet"، فقد أظهر التقييم المبدئي عدم وجود أي آثار للاعتداء أو التسمم أو الإصابات الرضية التي يمكن أن تكون سببا مباشرا للوفاة.

ورجح التقرير أن تكون النوبة القلبية هي السبب المحتمل، مع التشديد على أن النتيجة النهائية ستتوقف على استكمال الفحوصات المخبرية وإصدار التقرير الشرعي النهائي.

وتواصل السلطات التركية مراجعة جميع المعطيات المرتبطة بالحالة، بما في ذلك رحلة إرتيم الأخيرة إلى تايلاند، وما تردد عن تعرّضها لهجوم من قرد خلال تلك الرحلة. كما تشمل التحقيقات مزاعم إصابتها بتسمم الدم (الإنتان)، إضافة إلى فحص آثار الجروح الموجودة على ذراعيها لتحديد ما إذا كانت لها أي صلة بالوفاة.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة جميع إجراءاتها، قبل اتخاذ القرار النهائي بناء على التقرير الشرعي النهائي الذي سيكشف السبب الرسمي للوفاة وحقيقة الملابسات التي أحاطت برحيلها.