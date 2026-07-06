افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية

خبرني - بفضل الله، تم افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان (دوار جامعة العلوم التطبيقية سابقًا)، في خطوةٍ تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أمانة عمّان الكبرى، ونخص بالشكر معالي رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة، على هذه الإنجاز الذي يخدم أبناء المنطقة وجميع مستخدمي الطريق.

كما أن تسمية الإشارة باسم أبو عرابي العدوان تُجسد الوفاء لسيرته وأثره الطيب في خدمة المجتمع.

نسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا الهاشمية، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان.