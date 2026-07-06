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أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

  • 06 تموز 2026
  • 11:11
أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

خبرني - أظهرت بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن أن أسطولا من عشر سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز الاثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاما سعوديا متجها إلى كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع، بعدما تقطعت السبل بهذه السفن في الخليج على مدى أشهر بسبب حرب إيران.

وتشير البيانات إلى أن السفن المرتبطة باليابان تتضمن ست نواقل نفط خام عملاقة للغاية محملة بما مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات.

وتحمل النواقل نفطا خاما من السعودية والإمارات وقطر، وجرى تحميلها في الفترة من أواخر شباط إلى أوائل آذار.

وتدير معظم السفن شركة الشحن اليابانية ميتسوي أو.إس.كيه لاينز، التي سبق أن قالت إنها ستمنح الأولوية لسلامة بحارتها وشحناتها وسفنها عند عبور المضيق.

وبشكل منفصل، قالت شركة التكرير الكورية الجنوبية إس-أويل الاثنين إن ناقلة الخام العملاقة لونج ويند، التي تحمل نفطا لمصفاتها، خرجت من المضيق السبت.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الناقلة، المحملة بمليوني برميل من الخام السعودي منذ أوائل آذار، من المتوقع أن تصل إلى أونسان في كوريا الجنوبية في 26 تموز.

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