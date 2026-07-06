عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع فندق الريتز كارلتون عمّان

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية مذكرة تفاهم مع فندق الريتز كارلتون عمّان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي والتأهيل المهني لطلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة الخريجين وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الضيافة.

ووقّع المذكرة عن الجامعة القائم بأعمال رئيس جامعة عمّان الأهلية /عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، فيما وقّعها عن فندق الريتز كارلتون عمّان مدير عام الفندق السيد ديميتريوس كوتسيفاكوس، حيث حضر من جانب فندق الريتز كارلتون عمّان كل من: السيدة علا خليفة، مديرة الموارد البشرية، والسيدة ميس النوباني، مديرة التدريب والتطوير، ومن جانب جامعة عمّان الأهلية السيدة جيهان سهاونة، المدير التنفيذي لكلية إدارة الضيافة والسياحة.

وتتضمن المذكرة توفير فرص التدريب العملي لطلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة في مرافق الفندق، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات التطبيقية، وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، وتعزيز قدراتهم على العمل ضمن بيئة مهنية احترافية، إلى جانب صقل مهارات الابتكار وحل المشكلات، وتقييم أدائهم بما يسهم في دعم العملية التعليمية وإعدادهم لسوق العمل.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في توفير تعليم تطبيقي يربط الجانب الأكاديمي بالممارسة العملية، مشيراً إلى أن التعاون مع أحد أبرز الفنادق العالمية العاملة في المملكة يشكل إضافة نوعية لطلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة، ويوفر لهم فرصاً تدريبية متميزة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل.

من جهته، أكد مدير عام فندق الريتز كارلتون عمّان السيد ديميتريوس كوتسيفاكوس أن التعاون مع جامعة عمّان الأهلية يعكس التزام الفندق بدعم المؤسسات الأكاديمية والاستثمار في الكفاءات الشابة، مشيراً إلى أن الطلبة سيحظون بفرص تدريبية نوعية تتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة العمل الفندقي وفق أعلى المعايير العالمية، واكتساب خبرات عملية تعزز مهاراتهم المهنية، معرباً عن تطلعه إلى بناء شراكة مستدامة مع الجامعة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات قطاع الضيافة والسياحة.